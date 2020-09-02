Культура

Выставка работ художников-баталистов открывается в Пскове

Выставка работ художников-баталистов «Художественной студии им. Александра Невского» открывается 4 сентября в выставочном зале Союза художников на улице Ленина, 1 в Пскове. Экспозицию организовало региональное отделение Союза художников России совместно с Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербургским региональным отделением Союза художников, студией Батальной живописи им. А. Невского, мастерской церковной живописи СПбАИЖСАим. И. Е. Репина (г. Санкт-Петербург) и НКИЦ им. М. А. Волошина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в выставочном зале, выставка посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского. Образ Великого князя, небесного покровителя Санкт-Петербурга, в творчестве Художественной студии имени Александра Невского петербургского Союза художников занимает особое место. Именно поэтому студия художников исторического и батального жанра носит его имя.

«Полководец, политик, дипломат, общественный деятель и мудрый правитель, стоявший у истоков русской государственности и после смерти причисленный к лику святых, князь Александр олицетворяет собой мощный образ-символ, соединяющий историю и современность. Художники студии подготовили цикл работ, посвященных разным периодам жизни и деятельности этой удивительной личности. Александр Невский, прозванный так за победу в битве со шведами на реке Неве, предстает в живописи и графике современных художников в различных образах, раскрывая яркие страницы истории Древней Руси, - отметили организаторы выставки. - Непростые взаимоотношения с Востоком и Западом - Золотой Ордой, Великим княжеством Литовским, Тевтонским орденом, шведскими и датскими рыцарями, с ижорой и карелами, его отношения с Великим Новгородом и Псковом. С Великим князем Ярославом Всеволодовичем, его отцом, с братом Андреем, с супругой Александрой Брячиславовной... Все эти моменты находят отражение в творческом проекте студии».



Выставка откроется 4 сентября в 18.00 и продлится до 2 октября.