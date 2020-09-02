Культура

«Дело Луначарского»: о начале театрального и филармонического сезонов в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись прямого эфира программы «Дело Луначарского» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), в которой ведущий программы Дмитрий Волхонов обсудил итоги благотворительной акции #СпасибоМедикам, проходившей в Пскове минувшим летом, предстоящий Пушкинский театральный фестиваль, планы Псковского драмтеатра и областной филармонии на новый сезон. Также гости - генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева и арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин - рассказали о фестивале «Музыка на воде», в рамках которого в Пскове уже состоялось два концерта.