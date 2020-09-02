Культура

«Мосты дружбы» соединят псковичей и белорусов 10 сентября

Онлайн-встреча «Мосты дружбы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, соберет специалистов библиотек из Пскова, Великих Лук, Витебска и Орши 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Мероприятие состоится в рамках международного библиотечного проекта «Книжные мосты дружбы», организованного по программе приграничного сотрудничества России с Республикой Беларусь.

Модерировать встречу будет первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко.

Прямая трансляция библиотечного российско-белорусского «моста дружбы» начнется 10 сентября в 11:00 на YouTube-канале «Библиотеки города Пскова».