Культура

МТС Медиа начинает производство сериалов совместно с продюсерской компанией «Среда»

МТС Медиа расширяет список партнеров и начинает сотрудничество с продюсерской компанией «Среда» в рамках производства сериального контента для онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

МТС Медиа продолжает производство эксклюзивных сериалов для собственного онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в 2020-2021 годах МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» произведут семь совместных проектов, первые три из них уже на стадии производства. «Среда» является уникальным производителем кино-сериального контента, в том числе в жанре детектива с элементами триллера. Один из совместных сериалов МТС Медиа и «Среды» будет реализован именно в формате острой драмы детективного жанра.

«Хрустальный»

Сценарий первого совместного проекта «Хрустальный» был разработан МТС Медиа и автором Олегом Маловичко («Метод», «Троцкий»). «Хрустальный» — остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях. Зритель вместе с главным героем пройдет огромный путь осознания и преодоления травмы, изменившей всю его жизнь. В главной роли снимается актер Артем Васильев, известный широкой аудитории по проектам «Звоните Ди Каприо», «Невский».

Сериал «Коса» ؙ - увлекательный триллер (18+) о серийном убийце, имеющем собственную систему выбора жертв. Героем движет одно желание - спасти детей от нелюбви, калечащей им жизни. Зритель будет наблюдать за событиями со стороны двух главных героев сериала – журналист (Александр Горбатов) и следователь (Линда Лапиньш) пустятся в поиск жестокого убийцы, пройдут множество испытаний, что в итоге освободит их от собственных страхов. Режиссером проекта стал Игорь Волошин («Нирвана», «Ольга», «Физрук»), съемки «Косы» проходят в Калининграде. Премьера проекта намечена на 2021 год.

«Сцены из супружеской жизни»

Третий совместный проект МТС Медиа и «Среды» - радикально смелая история «Сцены из супружеской жизни». Дерзкое драмеди в формате 18+ расскажет о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей, возвращает страсть и взаимное притяжение, но и приносит паре непреодолимые проблемы… Проект с участием актеров Петра Скворцова («Ученик») и Алены Михайловой («Чики») затронет темы кризиса любви, созависимых отношений и тему природы сексуального влечения. Провокационный проект «Сцены из супружеской жизни» можно будет посмотреть в следующем году.

«Я вижу большое будущее у нашего партнерства, и оно не про количество, а про качество, - отметил основатель компании «Среда» и генеральный продюсер Александр Цекало. - "Коса" - очень крутой проект. Уверен, что наши с Иваном Самохваловым сопродюсеры проекта Максим Полинский и Николай Булыгин доведут его до уровня их предыдущих с нами сериалов: "Метод", "Мажор", "Троцкий" и так далее».

Между тем вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин сообщил, что МТС Медиа активно приступила к стадии реализации производства качественных многочисленных проектов для нашего онлайн-кинотеатра МТС ТВ. «Мы абсолютно четко осознаем потребности аудитории в определенных форматах сериального контента, что позволяет нам грамотно выстраивать контентную политику онлайн-кинотеатра. Среди наших контентных предложений будут как признанные жанры, так и смелые новые форматы. Мы выступаем сопродюсерами многих проектов с крупнейшими компаниями, теперь же можем заявить и о сотрудничестве с продюсерским центром "Среда", являющимся успешным производителем уникального сериального контента», - отметил он.

«На первый взгляд может показаться, что "Коса" — это классическая полицейская драма, где центром антагонизма является некий маньяк, но дьявол, как и уникальность, в деталях. У нас в руках оказался уникальный сценарий. В нем - атмосфера, погрузившись в которую, ты уже никогда не станешь прежним, - рассказал генеральный продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов. - Творческая и креативная команды проекта - звезды нашей индустрии, начиная от продюсеров платформы и заканчивая гримом, костюмом. Кастинг - 100% попадание в героев. И, конечно же, атмосферу проекта создает локация. Калининград играет каждый песчинкой - таким зритель еще не видел это странное и сложное место. Наше перспективное и долгосрочное партнерство с МТС Медиа определено высоким уровнем взаимопонимания и общей концентрацией на совместных целях и творческих амбициях. Большой объем совместных проектов запланирован на два года вперед».