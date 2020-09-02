Культура

Снятый в «Михайловском» фильм представят на фестивале «Дни военно-исторического кино»

Режиссер и актер Игорь Угольников проведет в Москве мастер-класс «Как снимать военное кино» на примере фильма «Учености плоды», который снимали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Мастер-класс состоится в рамках программы II Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино» в московском кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы 5 сентября.

Игорь Угольников в военной драме «Учености плоды» выступил не только как режиссер, но и как генеральный продюсер, соавтор сценария и даже исполнитель одной из ролей, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Напомним, в основу сценария легли подлинные события времен немецко-фашистской оккупации в псковских пушкинских местах.

Руины дома-музея А.С. Пушкина, август 1944 года. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В ходе творческой встречи будут представлены и еще несколько картин, которые продюсировал Игорь Угольников: «Подольские курсанты», «Брестская крепость» и «Батальонъ», также снимавшийся в нашем регионе.

Напомним, что московский фестиваль проводится уже второй раз. Он приурочен к празднованию окончания Второй мировой войны, а в этом году посвящен столетию со дня рождения известного актера, режиссера и сценариста, автора культового фильма «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. В программе фестиваля просмотры новых и ставших классикой кинематографа фильмов, творческие встречи и даже турнир по настольной игре «Великая Отечественная война» от разработчика видеоигр на тему отечественной истории Егора Козловского. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.