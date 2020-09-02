Культура

«Михайловское» приглашает на спектакли «Пушкинской школы» Владимира Рецептера

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 30 сентября откроются гастроли давнего друга и партнера Пушкинского Заповедника — петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Сцена из «Укрощения строптивой» по комедии У. Шекспира. Этим спектаклем театр открывает нынешние гастроли; его покажут также 7 октября. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в афишу вошли восемь названий, в том числе — премьерный спектакль по поэме А.С. Пушкина «Цыганы». Эту работу труппы, режиссера Дениса Волкова и Владимира Рецептера, выступающего в данном случае в роли автора сценической редакции и постановки, сейчас только готовят к первому, назначенному на 27 сентября, показу в северной столице.

В музее обращают особое внимание потенциальных зрителей на то, что в связи с текущей эпидемиологической ситуацией порядок проведения гастролей определен требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области. Помимо обязательных термометрии во входной зоне, использования кожных антисептиков и масочного режима эти требования предписывают соблюдение социальной дистанции: театрально-концертный зал должен быть заполнен не более чем наполовину. Однако практика прошлых лет показывает, что многие гастрольные спектакли «Пушкинской школы», в первую очередь — по произведениям из школьной программы по литературе, проходят с аншлагом. В этом свете в музее просят зрителей заранее озаботиться покупкой билетов на спектакли. О начале продажи билетов и порядке бронирования мест в зале для иногородней публики заповедник сообщит дополнительно.

Полную гастрольную афишу «Пушкинской школы» на период с 30 сентября до 8 октября уже сейчас можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».