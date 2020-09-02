Культура

«Мужчины по вызову» откроют новый сезон в великолукском Доме культуры

Комедия «Мужчины по вызову» (16+) в исполнении артистов московского театра «Огни Москвы» откроет новый творческий сезон в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

А 23 октября танцующий симфонический оркестр «Concord Orchestra» представит свое новое шоу «Симфонические рок-хиты - лучшее» (6+). Со сцены прозвучат аранжировки композиций таких групп, как Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, Evanescence, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Rammstein и других.

12 октября артисты московского театра «Варяги» покажут детскую музыкальную сказку по произведению Г. Х. Андерсена «Огниво» (0+).

17-18 октября пройдет V открытый международный фестиваль восточного и современного танцев «Золотые пески». Гала-концерт состоится 18 октября в 19.00 (6+).

Кроме того, 1 ноября в 17.00 всех любителей тонкого юмора ожидает встреча с Игорем Маменко (6+).

14 ноября с программой «Русская душой» (6+) на сцену ДК ЛК выйдет Марина Девятова.

Также осенью свои юбилейные концерты представят хореографический коллектив «Балет для всех» и школа балета для взрослых «СТОпа».

«Этот гастрольный сезон для нашего Дома культуры долгожданный и сложный, ведь, без всяких сомнений, коронавирус для всех нас стал тяжелым испытанием», - подчеркнул директор культурного учреждения Борис Можайкин.

В учреждении закуплены рециркуляторы не только для обеззараживания классов, где занимаются творческие коллективы, но и концертных залов. Приобретены напольные аппараты для бесконтактной дезинфекции рук с антисептиком. Измерение температуры посетителям на входной зоне с использованием бесконтактного термометра позволит не допустить на занятия и мероприятия МБУК «ДК ЛК» посетителей с признаками респираторных заболеваний.