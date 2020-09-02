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Выставку о Бородинском сражении подготовил музей-заповедник «Михайловское»

07.09.2020 12:46|ПсковКомментариев: 0

Виртуальная выставка к годовщине Бородинского сражения, которое произошло 7 сентября 1912 года, появилась на официальной странице Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Для обозрения представлены автолитографии из фондов Пушкинского заповедника московской художницы Ларисы Антоновой, которая в течение многих лет руководила михайловскими практиками студентов Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского

Лариса Антонова. «1812 год. Французы на Бородинском поле» (1987). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В музее рассказали что графика Ларисы Антоновой «блестяще иллюстрирует бородинский фрагмент» из лицейского стихотворения Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе» («Навис покров угрюмой нощи...»; октябрь-ноябрь 1814 года).

«Как широко известно, это сочинение юного поэта, написанное для прочтения на публичном переходном экзамене по итогам младшего (трехлетнего) лицейского курса, получило высокую оценку Гавриила Державина. Нужно отметить, что к теме подвига русской армии в этом и других боях Отечественной войны 1812 года Пушкин возвращался не единожды; обращались к ней и другие классики», - отметили в пресс-службе.

Лариса Антонова. «1812 год. Утро на Бородинском поле» (1987). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Музей-заповедник часто практикует показ тех или иных экспонатов из разных фондовых коллекций. Такие публикации пользуются особым вниманием подписчиков и посетителей странички, констатируют в «Михайловском».

Теги: #выставка #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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