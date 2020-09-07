Культура

Скончался российский актер Сергей Колтаков

Российский актер Сергей Колтаков скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил артист Семен Слепаков в своем Instagram-аккаунте.

Сергей Колтаков. Фото из Instagram-аккаунта Семена Слепакова

«Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергей Михайлович Колтаков, - написал Семен Слепаков. - Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать».

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года, окончил актерский факультет ГИТИС. Снимался в фильмах «Зеркало для героя» режиссера Владимира Хотиненко, «Искусство жить в Одессе» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Армавир» Вадима Абдрашитова и других. Кроме того, Сергей Колтаков играл роли в таких фильмах и сериалах, как «Стиляги», «Убойная сила», «Легенда о Коловрате», «Пирамммида», «Екатерина», «Новая Земля», «Мама не горюй» и «Союз спасения».