Культура

Реконструкция Родинского дома культуры вышла на финишную прямую

Работы по масштабной реконструкции Родинского дома культуры вышли на финишную прямую. Уже произведена капитальная перепланировка помещений, замена окон, пола и перекрытий. В здании проложены обновленные коммуникации и обустроена среда, доступная для маломобильных граждан. Над новой сценой смонтировано освещение и современные механизмы для декораций. Решены многолетние проблемы с оборудованием санузлов и систем отопления, сообщает ГТРК «Псков».

Сейчас рабочие делают косметический ремонт, и уже в начале декабря Дом культуры распахнет свои двери для посетителей. Такая модернизация стала возможна благодаря нацпроекту «Культура».

«После ремонта, я думаю, что жители очень будут удивлены приятно, потому что увидят совершенно обновленный дизайн, совершенно другой подход к ремонтным работам. Стилистика, которая выбрана, она уже такая современная, интересная. Из федерального бюджета было выделено более 12 миллионов рублей, плюс это софинансирование из регионального бюджета и из местного. И, конечно, мы понимаем ,что результат тоже должен быть качественным и хорошим», - сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Родинский дом культуры популярен не только среди местных жителей, но и у псковичей с дальнего Завеличья. После ремонта здесь планируют организовать целое творческое пространство: открыть еще больше секций, возобновить КВН и возможно даже создать районный проектный центр.

«Здесь занимаются: дети, взрослые, бабушки, дедушки - в общем, все слои населения деревни Родина. Очень востребованы были кружки хореографии, декоративно-прикладного творчества и вокала, после ремонта мы введем еще несколько кружков. Это может быть цирковое искусство, театральная студия», - пояснил заведующий Родинским ДК Александр Иванов.