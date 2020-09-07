Культура

Псковичи и великолучане проведут онлайн-встречу с белорусами по программе приграничного сотрудничества

В рамках Международного библиотечного проекта «Книжные мосты дружбы», организованного по программе приграничного сотрудничества России с Республикой Беларусь, 10 сентября состоится онлайн-встреча «Мосты дружбы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке «БиблиоЛюб»

В мероприятии примут участие специалисты библиотек из Пскова, Великих Лук, Витебска и Орши.

Модерировать встречу будет первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко.

Прямая трансляция библиотечного российско-белорусского «моста дружбы» начнётся 10 сентября в 11:00 на Youtube-канале «Библиотеки города Пскова»: https://www.youtube.com/user/bibliopskov1

Телефон для связи: +7911 374 44 11