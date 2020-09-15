Культура

Более 200 объектов культурного наследия Псковской области внесли в ЕГРН

Более 200 объектов культурного наследия Псковской области внесли в Единый государственный реестр недвижимости в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной Кадастровой палаты.

В частности, специалисты Кадастровой палаты по Псковской области совместно с региональным управлением Росреестра и областным комитетом по охране объектов культурного наследия внесли в ЕГРН границы ансамбля Снетогорского монастыря, земляной крепости в Великих Луках, церкви Жен-мироносиц в Пскове и церкви Николая Чудотворца в деревне Устье Псковского района.

«Объекты культурного наследия, памятники истории и культуры народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа РФ и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия», - подчеркнула эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Елена Гришина.

Чтобы узнать, попадает ли участок в границы территории объекта культурного наследия, а также об ограничениях в его использовании, необходимо запросить выписку из госреестра недвижимости. Заказать выписку можно в бумажном виде в ближайшем офисе МФЦ, либо в электронном виде, воспользовавшись сервисом на сайте Росреестра. Также жители Псковской области могут воспользоваться сервисом на сайте Кадастровой палаты.

Кроме того, получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия можно онлайн с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта».