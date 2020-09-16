Культура

Совет по охране памятников поддержал идею возведения пешеходного моста через Пскову

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел установочное заседание регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Мероприятие прошло в одном из выставочных залов Двора Постникова в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, по итогам обсуждения участники Совета единогласно поддержали идею возведения пешеходного моста через Пскову.

Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что начало работы Совета — важный шаг по объединению усилий, направленных на восстановление, сохранение, изучение и организацию максимальной доступности памятников истории и культуры. Всего на Псковской земле находится более 4,3 тыс. таких объектов: порядка 2,6 тыс. охраняются государством, около 1,7 тыс. - региональным законодательством. В прошлом году 10 церквей Пскова были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

При этом он подчеркнул, что более 800 объектов культурного наследия нуждаются в капитальном ремонте или в проведении работ по их сохранению.

«На региональном и федеральном уровнях проводится колоссальная работа. Активную деятельность на сегодняшний день ведет созданная в феврале 2019 года по поручению Президента РФ автономная некоммерческая организация "Возрождение объектов культурного наследия". Большую помощь в работе АНО оказывает Министерство культуры РФ», — отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что организация уже проводит научно-исследовательские и изыскательные работы в Снетогорском монастыре, по целому ряду объектов Псково-Печерского монастыря, в Стефановской церкви Спасо-Мирожского монастыря, Анастасьевской часовне в Пскове. Всего в рамках этого проекта планируется отреставрировать более 30 объектов культурного наследия на территории Псковской области.

Также Псковская область стала участником проекта Министерства культуры России и Всемирного Банка «Сохранение и использование культурного наследия в России», в рамках которого были отреставрированы и открыты Варлаамовский угол и Двор Постникова. С ноября 2018 года реализуется подпроект «Музейный квартал», по которому продолжаются реставрационные работы Дома Ксендза, Художественно-ремесленной школы имени Н. Фан-дер-Флита и Поганкиных палат.

Губернатор отметил особую важность качественного и профессионального проведения работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. Для этого должны учитываться как мнение экспертов, так и жителей региона.

«Все объекты быть доступны для посещения, так как это значимая часть туристического и экономического потенциала области и России в целом», — сказал Михаил Ведерников и акцентировал внимание на месте проведения установочного заседания. Двор Постникова — хороший пример реставрационных работ, в котором сочетались как традиционные архитектурные подходы, так и современное оснащение. Это позволило объекту стать одним из центров развития культурной, туристической и образовательной жизни областной столицы и региона.

В завершение своего выступления он поблагодарил специалистов за решение войти в состав Совета. «Работы у нас предстоит много, но я уверен, что она будет интересной и исключительно полезной не только для Псковской области, но и для всей страны», — заметил губернатор.

Одним из рассматриваемых вопросов во время заседания Совета стала разработка концепции строительства мостового перехода через реку Пскову на территории между ее слиянием с рекой Великой и Троицким мостом. Специалисты представили ряд концепций переправы, а также отметили значимость объекта как связующего звена между туристическими кластерами.

В рамках обсуждения вопроса глава региона отметил, что в настоящее время необходимо подготовить список предложений по внешнему виду моста и его техническим особенностям, чтобы у архитекторов появилась возможность создать эскизные проекты, которые пройдут обсуждение на Совете. Также Михаил Ведерников поддержал инициативу по включению в эту работу специалистов МЧС для проработки вопросов обеспечения безопасности моста во время весеннего половодья.

В рамках повестки дня участники заседания также обсудили актуальные вопросы разработки концепции развития и сохранения ансамбля Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. В их число вошли варианты укрепления берегового склона, необходимость консервации руин церкви Вознесения, а также развитие прилегающих территорий.

В завершение глава региона отметил, что активная и эмоциональная дискуссия, которая состоялась в рамках заседания Совета, говорит о том, что в его состав вошли неравнодушные люди и профессионалы своего дела. Михаил Ведерников подчеркнул, что для построения конструктивного диалога без радикальных выводов и поспешных решений необходимо так же, как и на установочном заседании, представлять к обсуждению детально проработанные вопросы.

В дальнейшем состав Совета может быть расширен, к обсуждению различных вопросов планируется привлекать профильных специалистов. Губернатор дополнительно предложил приглашать на заседания молодых архитекторов для того, чтобы они могли пообщаться с профессионалами, погрузиться в суть обсуждаемых вопросов и применить полученную информацию в своей работе.