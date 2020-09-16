Культура

Псково-Изборский музей-заповедник получит федеральный статус в 2021 году

Готовятся документы о присвоении федерального статуса Псково-Изборскому музею. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на установочном заседании регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия.

По словам главы региона, большое количество объектов культурного наследия находится в ведении Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Администрация области достигла договоренности с министерством финансов РФ, готовятся документы по линии Правительства России, чтобы в следующем году объединенный музей получил статус государственного.

«Для нас это окончание серьезной работы по передаче музея на федеральный уровень. Это открывает множество перспектив и позволит быстрее реставрировать и сохранять объекты», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, разговоры о необходимости получения музеем федерального статуса ведутся уже давно, но так и не воплощены в жизнь. Директор музея Александр Голышев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» объяснял это сменой министра культуры и руководства департамента музеев, а также ситуацией с коронавирусом.