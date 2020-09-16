Культура

Стало известно, как в Пскове появились «самозвонные» часы

Стало известно, как в Пскове появились часы «самозвонные». Об этом сообщается в группе «Псков: история в миниатюрах» в соцсети «Фейсбук».

Часы Лазаря Серба в Московском кремле. Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.

«Сегодня поговорим о городских часах. Считается, что первый на Руси часовой механизм был изготовлен в 1405 году Лазарем Сербом. Этот сербский монах, прибывший в нашу страну со святой горы Афон, изготовил его по заказу великого князя Московского Василия I. Часы были размещены на башне возле Благовещенского собора Московского Кремля и имели очень сложный механизм с куклами, которые появлялись из часов и ударяли в колокол. Как описывает их летопись, "на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и разсчитая часы нощныя и дневныя. Не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако створено есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено", - пишет автор сообщения Юрий Степанов. - Часы искусного монаха, кстати, исправно прослужили москвичам 217 лет. Вторые часы, если следовать данным летописей, были установлены в 1435 году на Евфимьевском часозвоне Новгорода Великого. А вот третьи механические часы на Руси появились в Пскове».

Это случилось в 1476 году. В декабре того года в канун Рождества в Псков на традиционный подъезд приехал новгородский и псковский владыка Феофил, о чем говорится в Псковской второй летописи: «И приехав владыка Феофил в дом святыя Троица, и часы повеле своим мастером самозвоныа поставити на Снетогорском дворе, а тыа часы преже сего сам же владыка своим боярином Овтоманом в дом живоначальныа Троица прислал, и они такы стояли просто и до него».

На плане Пскова XVIвека под номером 12 указано подворье Снетогорского монастыря и церковь Иоанна Богослова (не сохранилась)

Из текста летописи видно, что подарок новгородского архиепископа - часы «самозвонные» - был доставлен в Псков еще дор приезда Феофила владычным боярином Автономом. Владыка же, увидев, что часы «такы стояли просто», распорядился установить их на подворье Снетогорского монастыря. «Надо думать, Феофил не уехал из города, пока не убедился, что его уникальный подарок занял свое достойного место в Пскове и начал отсчитывать время. Потому летописец и дописал чуть ниже, что Феофил провел в Пскове целый месяц, чего испокон века не бывало, никогда новгородские владыки не гостили столько времени у псковичей», - говорится в сообщении.

Что касается подворья Снетогорского монастыря, где были установлены часы, то оно находилось на левом берегу реки Псковы в районе нынешнего Центра семьи. Как указывал Евгений Болховитинов, «во Пскове, в среднем городе, близ крепости к Петровской улице от Рыбницких ворот с моста Псковы реки, на левой стороне на городской стене было подворье Снетогорского Монастыря с каменною церковью во имя св. Иоанна Богослова, построенною там в 1367 и вновь перестроенною камнем же в 1446 году. На колокольне сего подворья находились и городовые боевые часы, в 1477 году подаренные Пскову Новгородским Архиепископом Феофилом».

Церковь Вознесения Господня «под колоколы» Снетогорского монастыря (не сохранилась)

Век спустя, в 1585-1586 годах, было составлено описание церкви Вознесения Господня Снетогорского монастыря. Там написано: «Церковь Вознесения Господня каменная под колоколы, а под ней палата да погреб, да на церкви над Вознесением Господним на колокольнице… часы боичные приведены к большому колоколу благовестнику». «Скорее всего, "часы боичные" - и есть тот самый подарок Феофила. А вот дальнейшая судьба «самозвонных» часов теряется во времени. Поэтому сегодня самыми древними городскими часами в Пскове считаются часы на колокольне Троицкого собора», - пишет Юрий Степанов.