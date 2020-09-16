Культура

Десятые Василевские чтения пройдут в Пскове

В Пскове состоятся десятые Василевские чтения, посвященные памяти псковского краеведа, почетного гражданина Пскова Ивана Василева. Мероприятие пройдет 18-19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева.

Чтения также приурочены к 140-летию со времени начала работы Псковского Археологического общества, 120-летию со дня рождения филолога, археографа, создателя древлехранилища Псковского музея-заповедника Леонида Творогова, 115-летию археолога Григория Гроздилова, 75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

Первый день чтений начнется в Пскове в 8.30 с литии и возложения цветов к могиле Василева на Дмитриевском кладбище. В 9.30 чтения продолжатся историко-краеведческой конференцией в стенах читального зала библиотеки им. И. И. Василева. На ней с докладами и сообщениями различной тематики выступят историки, музейные работники, краеведы из Пскова, Санкт-Петербурга, Кемеровской области.

В рамках конференции в 13.00 пройдет презентация книги «Дворянство и город Новоржев Псковской губернии в истории России XVI-XX вв.». Представит ее автор монографического исследования, заведующая музеем истории Новоржевского края, член Союза краеведов России Марина Пахоменкова. Завершится первый день чтений виртуальной выставкой «Григорий Павлович Гроздилов (1905-1962) – археолог, начальник Псковской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа (1954-1962): к 115-летию со дня рождения».

Представит выставку директор АНО «Псковский Археологический центр» Ольга Кузьминична Волочкова. В течение всей конференции присутствующие будут иметь возможность ознакомиться с книжно-иллюстративными выставками из фондов библиотеки «Труды Ивана Ивановича Василева» и «Подвижник духа – Леонид Алексеевич Творогов», в том числе с экспозицией, размещенной в витрине «К 170-летию со дня рождения краеведа Федора Алексеевича Ушакова» по материалам архива краеведа Михаила Медникова. Материалы предоставила краевед Татьяна Медникова.

Во второй день чтений, 19 сентября, для докладчиков состоится познавательная поездка в Новоржев с посещением местного музея истории Новоржевского края, Горы Лобно (церковь Пресвятой Богородицы), деревни Алтун (бывшая усадьба Львовых).