Культура

Специалисты займутся интерьером храма Успения Богородицы в Мелетово

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник и Межобластное научно-художественное и реставрационное управление (МНРХУ г. Москва) подписали договор об авторском надзоре за производством реставрационных работ, сопряженных с монументальной живописью в церкви Успения в селе Мелетово.

Как сообщается на странице музейного отдела фресок в Instagram, это позволит специалистам реставрационной организации «Анфилада» (Санкт-Петербург) приступить к работам в интерьере Успенской церкви.

Планируется выполнить следующие виды работ: укрепление фундаментов столбов четверика, реставрация плитяных полов, очистка железобетонных связей, замена столярного заполнения (окна и двери), восстановление деревянных хор и лестницы, замена инженерных сетей, отбивка цементной обмазки в интерьере.