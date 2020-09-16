Культура

По факту земляных работ рядом с Мирожским монастырем ведется проверка

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области даст оценку земляным работам, которые были проведены у стен Мирожского монастыря.

Как сообщил и. о. председателя комитета Вадим Нэдик, в настоящее время отправлены соответствующие запросы в адрес Псково-Изборского музея-заповедника, Псковской епархии и организации, которая занимается благоустройством прилегающей к монастырю территории.

Фото:«Сообщество защиты памятников Пскова», группа «ВКонтакте»

Добавим, что сейчас продолжаются работы по благоустройству парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. Бюджет проекта, который реализуют по программе приграничного сотрудничества «Россия - Эстония», составляет 44,6 млн рублей. Контрольный срок сдачи объекта - 15 октября.