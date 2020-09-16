Культура

Александр Коновалов: Есть запросы от популярных звезд на концерты в Зеленом театре

Зеленый театр – одна из главных культурных площадок города и, надеемся, что следующим летом она будет работать при полной загрузке и будет востребована. Такое мнение высказал заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов сегодня, 18 сентября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он подчеркнул, что амфитеатр и верхняя площадка полностью готовы, все мобильные модули поставлены.

Замглавы администрации Пскова сообщил, что уже есть запросы от продюсерских центров на проведение концертов популярных звезд на сцене в Зеленом театре.

Он также выразил надежду, что за зимний период удастся составить концертный график.