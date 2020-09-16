Культура

Легенды о золотом кресте и Пожитовском озере

Деревня Пожито находится на приграничной с Пушкиногорским районом территории, на берегу Пожитовского озера, в окружении лесов, живописных холмов и лугов. Летом склоны озера раскрашены разнообразной палитрой луговых цветов и трав. А чистый воздух насыщен душистым ароматом полевых цветов. Рядом на холме расположена еще одна полузаброшенная деревня - Тучи, от которой открывается вид на Пожитовское озеро.

Пожитовское озеро. Вид на деревню Тучи

Сейчас до этих уединенных и мало населенных деревень Выборской волости можно добраться по узкой и извилистой грунтовой дороге через лес. В ближайших окрестностях расположено еще несколько небольших озер.

Из исторических документов известно, что ранее деревня Пожито принадлежала к Спасской губе Вороничского уезда. Граница между Выборским и Вороничским уездами проходила как раз в районе деревень Пожито и Редкино. В губернский период этот населенный пункт находился в составе Опочецкого уезда Псковской губернии, затем входил в состав Зареченского сельсовета Пушкиногорского района. Позже деревня вошла в состав Новоржевского района, и в настоящее время относится к Выборской волости.

Окрестности деревень Пожито и Тучи

Первое упоминание о деревне Пожито содержится в писцовых книгах 1585-1587 годов, в которых сообщается о сельце Пожитково Спасской губы Вороничского уезда. Владельцем сельца в это время был Михаил Алексеевич Неклюдов, принадлежавший к известному дворянскому роду. «За Михаилом за Олексеевым сыном Неклюдова пус., что было селцо Пожитково, у озерка у Пожита, всего и с припускною 6 пустошей, сошного письма в пусте пол-пол-пол-трети сохи и 9 чети перелогу». Неклюдовы имели влиятельное положение в соседнем Опочецком уезде. Так, Алексей Неклюдов, отец М.А. Неклюдова, во второй половине 16 века служил городским приказчиком в Опочке и был влиятельным человеком в уезде. Хорошо известны и родные братья Михаила Алексеевича Неклюдова – Шибан и Василий Неклюдовы.

Деревня Пожито на карте Опочецкого уезда 1873 г.

На картах 1866 года и 1917-1923 годов деревня названа Савино. Согласно статистическим сведениям о населенных пунктах Псковской губернии за 1872-1877 годы, в деревне насчитывалось 9 дворов, 29 мужского пола и 32 - женского. В соседней деревне Тучи было 8 дворов, 17 мужчин и 18 женщин.

В деревню Пожито меня привела легенда о золотом кресте, записанная со слов местного жителя, и уже на месте узнал еще несколько интересных преданий.

Вид на урочище «Французы»

От поколения к поколению передавались предания о нашествии на деревню французов в 1812 году. Узнав о приближении французской армии, местные жители сняли с купола стоявшей на холме у озера церкви золотой крест и бросили его на дно озера, чтобы он не стал добычей. Сама же церковь была разрушена французами и больше не восстанавливалась. Говорят, что с тех пор золотой крест так и лежит на дне. Местные жители пытались заняться поиском золотого креста, но так и не нашли его. Согласно другому преданию, перед нашествием французов местные жители сбросили в озеро все церковные иконы и драгоценную утварь. По рассказам старожилов, деревянная церковь стояла на месте деревенского погоста у озера. Недалеко от места, где по преданию стояла церковь, расположено урочище Французы (ударная «ы»). По легенде на этом месте, которое никогда не распахивалось, похоронены французские солдаты. Сейчас территория заросла лесом и кустарником.

А в деревне Тучи считают, что название поселения, возможно, произошло от прозвища жившего здесь казака - Тучи, и утверждают, что жители этой деревни были казаками, вольными людьми, не знавшими крепостной зависимости.

Дорога к Пожитовскому озеру. Вид на место, где по легенде стояла церковь

Местные легенды о нашествии французов, которых в этих местах не было, являются примером наслоения исторических событий и эпох. Возможно, в народной памяти таким образом отразились события более раннего времени, связанные с частыми нападениями на псковские рубежи и окрестности Воронича литовских войск. В годы Ливонской войны, Смутного времени и Смоленской войны с Польшей эта территория также опустошалась.

Сведений о церкви в Пожито в исторических источниках обнаружено не было. Однако известно, что в поздний период деревня относилась к приходу церкви св. Николая Чудотворца в Крекшино (деревня Крюково Выборской волости), хотя и находилась в границах Опочецкого уезда.

Из деревни Пожито раньше можно было попасть в деревню Редкино. Расстояние между поселениями около 2 километров. Дорога заросла и стала непроезжей.

Вид на озеро Дубенец

В предыдущих публикациях я писал о том, что деревня Редкино принадлежала Татищевым, среди которых первый русский историк Василий Никитич Татищев и его потомки. Деревня расположена у озера Дубенец (Дубони, Редкинское).

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Озеро Дубенец

На берегу этого озера находилась еще одна деревня - Дубенцово, известная из Жалованной грамоты 1684 года на вотчины в Крекшинской губе стольнику Никите Алексеевичу Татищеву - отцу историка Василия Никитича Татищева.

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Можно предположить, что в названии озера Дубенец присутствует балтийская основа словообразования dub (литовские dube, dubus), которая переводится как «яма, впадина, глубокий». В пользу этой версии говорит расположение озера и его глубина, которая достигает 25 метров. Это самое глубокое озеро в округе. Для сравнения, максимальная глубина озера Пожитовское - 9 метров, озера Мошенец - 8 метров, Свичино - 13 метров, Трегубец - 12 метров, Сковородня - 4 метра, Воробьевское - 12 метров.

Михаил Семенов