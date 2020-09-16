Культура

Аида Разумовская: Смерть Веры Голицыной - большая потеря для филологической школы и науки

Смерть псковского литературоведа, специалиста по Серебряному веку Веры Голицыной - большая потеря для филологической школы и науки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Псковского государственного университета Аида Разумовская.

Вера Голицына

«Для нас это большая потеря, для нашей филологической школы и науки, - отметила она. - Мы потеряли нашего дорогого любимого учителя».

Смотрите также В возрасте 97 лет скончалась псковский литературовед Вера Голицына

Вера Голицына была редким преподавателем, подчеркнула Аида Разумовская, редким знатоком русской и мировой литературы. «Она была человеком очень широкого кругозора, необычайно любящим филологию и литературу, искусство в целом. Вера Николаевна была настоящим преподавателем, просветителем, культуртрегером. Она очень щедро раздавала свои знания и идеи студентам, аспирантам, окружающим людям - обогащала всех тех, кто с ней общался», - сказала Аида Разумовская. По ее словам, Вера Голицына умела «заражать читательской отзывчивостью» других людей. Это, отметила профессор, редкий дар.

Вера Голицына

«Она была просветителем в самом широком смысле этого слова, - продолжила Аида Разумовская. - Редкий преподаватель не только для Пскова, но и для всего российского государства, потому что это был человек уникальных знаний, необыкновенного филологического чутья».

Вера Голицына получила «совершенно замечательное образование» в Ленинградском государственном университете, рассказала Аида Разумовская. «Она была ученицей очень известных и талантливых филологов, литературоведов, прежде всего - крупнейшего специалиста по литературе начала ХХ века Дмитрия Евгеньевича Максимова, который одним из первых стал заниматься в нашей стране изучением творчества Александра Блока. Вера Николаевна была, конечно, кладезем знаний о Блоке, Марине Цветаевой. Она одна из первых в нашей стране начала заниматься творчеством Марины Цветаевой, когда это было темой не для широкого читателя», - сказала она.

«В нашем университете она стала едва ли не создателем набоковской школы, потому что у нее учились писать научные исследования по Набокову многие студенты, - отметила профессор. - И у нее были два аспиранта, которые успешно защитили свои кандидатские диссертации по творчеству Набокова. Это тоже было очень прорывным моментом в преподавании, потому что Набоков, как представитель культуры русского зарубежья, тогда только начинал изучаться в России».

Вера Голицына

«Вера Николаевна была замечательным человеком, который умел любить людей, помогать им, поддерживать. Она всем давала пример необыкновенной жизнестойкости и необыкновенного жизнелюбия», - добавила Аида Разумовская.