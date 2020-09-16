Культура

Рыцарь против Митрофанушки: «Михайловское» сообщает о замене спектакля в гастрольной афише «Пушкинской школы»

О замене одного из гастрольных спектаклей петербургского театра «Пушкинская школа» сообщили корреспонденту Псковской

Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Так, вместо «Недоросля» по комедии Д.И. Фонвизина 2 октября актеры сыграют «Сцены из рыцарских времен».

В музее напомнили, что эта постановка народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера объединила два

пушкинских сюжета. Первый из них — собственно «Сцены…», поздний, 1835 года, незавершённый фрагмент драмы с сохранившимся планом ее продолжения. Второй — «Скупой рыцарь», одна из знаменитых «Маленьких трагедий», задуманная еще в «постмихайловском» 1826 году, но созданная только в 1830-м, в дни так называемой «Болдинской осени». Для режиссера в этих произведениях важен трагический мотив противостояния «отцов» и «детей», отметили в Пушкинском Заповеднике.



Момент спектакля «Сцены из рыцарских времён» в постановке Владимира Рецептера. Фото: музей-заповедник

«Михайловское».

Напомним, что в афишу нынешних гастролей петербургского театра в Святогорье вошли восемь названий, в том числе —

премьерный спектакль по поэме А.С. Пушкина «Цыганы». Полную гастрольную афишу «Пушкинской школы» на период с 30 сентября до 8 октября можно найти на официальном сайте музея-заповедника. Ранее сообщалось также, что в связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе зрительный зал может быть заполнен только наполовину, что грозит дефицитом билетов. В свете этого обстоятельства желающих попасть на спектакли «Пушкинской школы» просят бронировать места в зале заранее.