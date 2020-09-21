Культура

Пушкинский заповедник приглашает на выставку «осенней графики»

На официальной странице Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Instagram открыта небольшая виртуальная выставка пастелей Коринны Претро — художницы из Санкт-Петербурга, давно и плодотворно сотрудничающей с музеем.

Коринна Претро. Осень в Ворониче (2007). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в фондах «Михайловского» хранится большая коллекция офортов, пастелей, акварелей (частью с применением туши, сухой иглы) Коринны Претро. Это виды Святогорья и жанровые зарисовки, сделанные здесь же, в псковских пушкинских местах.

Псковскую деревню Воронич, соседствующую с мемориальной усадьбой Осиповых и Вульфов в Пушкинском заповеднике, художница давно считает родной. Почти век назад, в 1920-е годы, здесь поселилась ее мама, которая теперь тут же, на вороническом кладбище, и похоронена. В теплое время года художница перебирается в псковскую глубинку — жить и работать. «Графические листы Коринны Германовны невероятно лиричны, отмечены глубоким личным чувством, они — своего рода дневниковые записи, — отметили в музее. — Эти работы пронизывает «поэзия тихой вечности», свойственная «обыкновенной» жизни, которую мастерство художника открывает зрителю в ее глубоком смысле и ценности».

Коринна Претро. Сад и городище (2000). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Выставка в социальной сети — тематическая. В нее вошли осенние виды Воронича, Тригорского и Михайловского. Напомним, что большая, включающая в себя 50 графических листов, виртуальная экспозиция работ Коринны Претро постоянно доступна и на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское». Она была создана в преддверии 80-летия мастера.