Культура

Спектакль «С любовью не шутят» представил великолукский театр

Великолукский драматический театр продолжает свой 101-й творческий сезон премьерой «С любовью не шутят» по пьесе Педро Кальдерона де ла Барка. Поставленный режиссером Анной Потаповой и художником-постановщиком Галиной Антоненковой спектакль создан при поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Спектакль «С любовью не шутят» - современная постановка, в которой предусмотрены минимализм в декорациях и костюмах. Персонажи в поисках любви будто находятся в темной комнате, ищут друг друга на ощупь. Шквал интриг, ухищрений, подвигов и безрассудств, музыки и танцев, запах апельсинов, выразительная игра актеров - все это погружает в мир под названием «Любовь». В романтических коллизиях и комедийных положениях героям предстоит понять себя и выбрать свою судьбу.

Напомним, в нынешнем году в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» на постановку МБУК «Великолукский драматический театр» 7-ми спектаклей предусмотрено финансирование в размере 8 млн 658 тыс. рублей, из которых 8 млн 566 тыс. рублей – федеральные средства. Кроме того, 797,7 тыс. рублей предусмотрено на техническое оснащение. На эти средства театр запланировал приобретение 140 ламп для световых приборов.