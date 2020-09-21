Культура

ДШИ Пскова открывает набор на театральное отделение

Детская школа искусств Пскова открывает набор на театральное отделение для детей 7 — 9 и 10 — 12 лет. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Театр» рассчитано на 4 года).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДШИ, преподаватель отделения - студентка четвертого курса театральной академии (РГИСИ, Санкт-Петербург) при Псковском драмтеатре, певица, педагог по вокалу, актерскому мастерству и сценической речи Анастасия Коренцова.

С 2018 по 2020 годы вела театральную студию для подростков, на данный момент - педагог по актерскому мастерству и сценической речи в телешколе Пскова.

Для Анастасии Коренцовой, в первую очередь, важна индивидуальность ребенка, его темперамент и характер. На занятиях она будет уделять особое внимание развитию у ребенка психологической свободы и умения держать себя на публике.

Прослушивания состоятсяв субботу, 26 сентября, в 14.00 в кабинете 101 и в среду, 30 сентября, в 18.00 в кабинете 310.

Требования к поступающим:

Рассказ о себе

Прочтение стихотворения на любую тему или басни (на выбор)

Исполнение песни или танца (по желанию).

Наличие сменной обуви и защитной маски обязательно.

Подробнее — на сайте ДШИ.