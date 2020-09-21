Великолучане стали лауреатами танцевального конкурса в Швейцарии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме культуры Ленинского комсомола Великих Лук.
14-18 сентября в Лозанне (Швейцария) состоялся международный онлайн-конкурс хореографического искусства «White line», в котором принял участие образцовый художественный коллектив - танцевальная студия «Вектор» Дома культуры Ленинского комсомола.
Международное жюри было представлено странами: Швейцария, Италия, Египет, Индия, Израиль, Бельгия, Болгария, Эстония, Армения.
По результатам строгого судейства студия «Вектор» стала лауреатом I степени в номинации «Бальные танцы» в возрастной категории 15-18 лет. Достойный результат на конкурсе показали старшие пары: Игорь Жуков – Стефания Путятина, Ярослав Геруцкий – Екатерина Стражева.