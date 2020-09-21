Культура

Из Тригорского в космос: режиссер Клим Шипенко полетит на МКС

Режиссер Клим Шипенко, снявший в Псковской области кассовую российскую комедию «Холоп», будет работать в космосе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пушкинского заповедника со ссылкой на корпорацию «Роскосмос».

В не имеющем аналогов в истории проекте под рабочим названием «Вызов» задействуют Первый канал и студию Yellow, Black and White. Полет на Международную космическую станцию для съемок запланирован на осень 2021 года. Команда полетит туда на российском пилотируемом корабле «Союз МС». Сейчас стороны обсуждают детали будущего фильма - сценарий, технические возможности съемок и актерский состав (по некоторым данным речь идет об участии в проекте Тома Круза).

Напомним, что комедия «Холоп» Клима Шипенко с участием Александры Бортич, Ивана Охлобыстина, Милоша Биковича и других известных актеров, вышедшая в прокат в декабре прошлого года, сделала рекордные кассовые сборы для отечественного фильма за всю новейшую историю, заработав 2,9438 млрд рублей в российском прокате.

Отдельные сцены фильма были сняты в Псковской области, в «кинодеревне», расположенной в урочище Лосковском, в Пушкинском заповеднике - в музее-усадьбе «Тригорское», на Савкиной горке и в Михайловских рощах, на тропе между Бугрово и Михайловским. Участие в съемках массовых сцен тогда приняли многие жители Псковской области.