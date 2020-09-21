Культура

Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе

Традиционный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет 26 сентября на родине исполнительницы в деревне Церковище Усвятского района. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, принять участие в нем в этом году смогут не все желающие, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Порядка десяти фольклорных коллективов из Усвятского, Куньинского, Пустошкинского районов и города Пскова соберутся перед домом Ольги Федосеевны, где будут исполнятся песни, бережно сохраненные ею для потомков, отметили организаторы. Начнется мероприятие в 13.00

По инициативе специалистов областного центра народного творчества, у дома, где жила Ольга Сергеева будет размещен памятный баннер со словами благодарности и в знак уважения выдающейся исполнительницы старинных обрядовых и лирических песен.

Напомним, Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. Присущую только ей манеру исполнения, сочетающую в себе строгость и открытость, эмоциональную сдержанность и душевную простоту, и сейчас пытаются перенять многие фольклористы России и зарубежья. Ольга Сергеева пела в Союзе композиторов, давала сольные концерты в Ленинграде и часто выступала перед односельчанами. Ее голос звучит в фильмах Андрея Тарковского «Ностальгия» и Лидии Бобровой «Бабуся». Фирма «Мелодия» выпустила две ее пластинки. «Знак русского» — так определил песни Ольги Сергеевой знаменитый кинорежиссер Андрей Тарковский.

Открытию XVI областного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой будут предшествовать мероприятия, которые пройдут накануне в Центре народного творчества (ул. Некрасова, 10).

Так, 24 сентября, в 18.00 состоится презентация буклета фольклорного фестиваля, в котором отражена вся фестивальная летопись, начиная с 2004 года, и продемонстрированы фестивальные сувениры. Участниками мероприятия станут молодежный фольклорный ансамбль «Уграда» и клуб любителей фольклора «Гулы».

25 сентября в 15.00 пройдут прослушивания в рамках областного конкурса исполнителей аутентичной песни.