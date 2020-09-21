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На поэтические чтения «О девушке, о звездах, о луне» приглашают псковичей

23.09.2020 16:20|ПсковКомментариев: 0

Центральная городская библиотека приглашает псковичей на творческий вечер члена Союза российских писателей, лауреата литературных премий, московского поэта Сергея Михайлова, посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Свои поэтические чтения автор назвал «О девушке, о звездах, о луне». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, мероприятие состоится 25 сентября в 17.00.

Сергей Михайлов родился в Пскове, но большую часть времени живет и работает в Москве. По первой профессии он юрист, литературой занимается с ранних лет, был принят в Союз российских писателей в 2010 году, регулярно участвует в поэтических чтениях в Центральном Доме литераторов в Москве.

«На все вопросы, как я стал литератором, отвечаю есенинской строкой: "Но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла"», - отмечает автор.

Теги: #библиотека #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
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