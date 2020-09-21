Культура

Народный артист России Евгений Князев посетил Мирожский монастырь в Пскове

Народный артист России, лауреат Государственной премии России, профессор, ректор Театрального института имени Щукина, ведущий актер Московского академического театра имени Вахтангова Евгений Князев посетил Спасо-Преображенский Мирожский монастырь в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Фрески Пскова».

Фото: @pskovmural / Фрески Пскова (Instagram)

Актер посещает обитель уже второй раз. В первый раз, по признанию Евгения Князева, его поразили собор и фрески, поэтому он хотел увидеть их снова.

22 и 23 сентября Евгений Князев представляет свой моноспектакль «Пиковая дама» в Пскове в рамках XXVII Пушкинского фестиваля.