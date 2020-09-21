Культура

Любятовские чтения открылись в обновленной псковской библиотеке

В обновленной псковской библиотеке «БиблиоЛюб», которая стала модельной благодаря победе в конкурсе национального проекта «Культура», открылись девятые ежегодные Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. В год 75-летия Великой Победы эти чтения посвящены военной топонимике и героям, имена которых увековечены в названиях улиц микрорайона Любятово, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

22 сентября в рамках чтений сотрудники библиотеки провели встречи для студентов Псковского политехнического колледжа.

Заведующая библиотекой «БиблиоЛюб» Елена Сойтту рассказала о тех местах микрорайона, которые связаны с Великой Отечественной войной. Это улицы Николая Васильева и Николая Коротаева, Партизанский переулок и Партизанская улица, а также мемориальное место под названием Салотопка, где находится место массовых расстрелов советских военнопленных и мирных жителей и могила юных героев - братьев Валерия и Анатолия Молотковых.

Ребята узнали, как создавалась Вторая Ленинградская партизанская бригада, почему на фотографиях того времени некоторые псковские партизаны одеты в форму пограничников, как партизаны и жители деревень собирали и отправляли через линию фронта подводы с продовольствием для жителей блокадного Ленинграда.

Кроме того, в библиотеке студентам колледжа рассказали, кто такой Николай Васильев и за что он награжден Золотой звездой Героя Советского Союза, а также как связан с микрорайоном Любятово подвиг командира 1-го батальона 374-го полка 128-й стрелковой дивизии Николая Коротаева.

«Особенно тронула участников история братьев Молотковых таких же подростков, как они, которые в условиях оккупации вредили фашистам как могли и за это были расстреляны у станции Березка», - отметили в библиотеке.

24 сентября приобщиться к этим знаниям в «БиблиоЛюб» придут учащиеся псковской школы № 17.