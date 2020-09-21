Культура

Псковский музей запускает программу подготовки внештатных экскурсоводов

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник объявил о начале работы «Программы подготовки внештатных экскурсоводов» для работы на объектах экскурсионного показа. Их количество увеличилось, поэтому и принято решение заняться подготовкой дополнительного числа специалистов, сообщили в учреждении.

Фото: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник

В 2020 году, после завершения реставрационных работ и соответствующего оборудования территории и помещений, для туристического посещения открыты два новых комплекса – «Варлаамовский угол» и «Двор Постникова». В предыдущие годы проводились работы по расширению возможностей экскурсионного показа на территории Кремля и Довмонтова города, где были оборудованы подъемы на прясла стен и башни, отреставрирована Плоская башня. В дальнейшем предусмотрено продолжение подобного рода работ, что значительно расширит возможности экскурсионного показа. Привлечение внештатных экскурсоводов к работе на музейных объектах широко практикуется российскими музеями, особенно это актуально в высокий туристический сезон, отметили в музее.

Программой подготовки внештатных экскурсоводов предусмотрена информационная, консультативная, организационная и методическая поддержка специалистов псковского музея для подготовки экскурсий по темам «Псковский кремль», «Варлаамовский угол» и «Двор Постникова». Отдельно запланировано участие приглашенных специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Срок действия программы: 10 октября – 12 декабря 2020 года. Время занятий: каждая суббота, 11.00 – 15.00, место их проведения занятий: ул. Олега Кошевого, 2, музейный комплекс «Двор Постникова».

Участие в программе могут принять люди, имеющие высшее образование и специальность «экскурсовод». Зачисление проводится на основе собеседования. Стоимость участия в программе составляет 5 800 рублей.

Прием заявлений проводится с 28 сентября по 8 октября включительно, по рабочим дням с 12.00 до 15.00, по адресу: ул. Некрасова, 7. К заявлению необходимо приложить резюме и фотография.

Организационное собрание состоится 10 октября в 11.00 по адресу: г. Псков, ул. Олега Кошевого, 2, музейный комплекс «Двор Постникова». Справки можно получить по телефону 66-18-29.