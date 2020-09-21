Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
Гонки по вертикали
От ручного управления к системе
Корытовский парк письмо губернатору
Телефон прямого эфира 56-73-72
В помощь бизнесу
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Господдержка в Псковской области
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
 
 
 
ещё Культура 21.09.2020 12:450 Пушкинский заповедник приглашает на выставку «осенней графики» 24.09.2020 07:291 Псковский музей запускает программу подготовки внештатных экскурсоводов 23.09.2020 22:350 Любятовские чтения открылись в обновленной псковской библиотеке 23.09.2020 19:500 Детская библиотека в псковском Доме губернатора откроется презентацией литературного музея 23.09.2020 19:110 Народный артист России Евгений Князев посетил Мирожский монастырь в Пскове 23.09.2020 17:290 Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе
 
 
 
Самое популярное 21.09.2020 22:293 В Сети обсуждают стюардессу, севшую на шпагат 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 23.09.2020 09:5618 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации 21.09.2020 15:413 Водитель «БМВ» сбил лося в Пскове, пострадал человек. ФОТО 22.09.2020 00:390 23 новых случая коронавируса подтверждены в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковский музей запускает программу подготовки внештатных экскурсоводов

24.09.2020 07:29|ПсковКомментариев: 1

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник объявил о начале работы «Программы подготовки внештатных экскурсоводов» для работы на объектах экскурсионного показа. Их количество увеличилось, поэтому и принято решение заняться подготовкой дополнительного числа специалистов, сообщили в учреждении.

Фото: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник

В 2020 году, после завершения реставрационных работ и соответствующего оборудования территории и помещений, для туристического посещения открыты два новых комплекса – «Варлаамовский угол» и «Двор Постникова». В предыдущие годы проводились работы по расширению возможностей экскурсионного показа на территории Кремля и Довмонтова города, где были оборудованы подъемы на прясла стен и башни, отреставрирована Плоская башня. В дальнейшем предусмотрено продолжение подобного рода работ, что значительно расширит возможности экскурсионного показа. Привлечение внештатных экскурсоводов к работе на музейных объектах широко практикуется российскими музеями, особенно это актуально в высокий туристический сезон, отметили в музее.

Программой подготовки внештатных экскурсоводов предусмотрена информационная, консультативная, организационная и методическая поддержка специалистов псковского музея для подготовки экскурсий по темам «Псковский кремль», «Варлаамовский угол» и «Двор Постникова». Отдельно запланировано участие приглашенных специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Срок действия программы: 10 октября – 12 декабря 2020 года. Время занятий: каждая суббота, 11.00 – 15.00, место их проведения занятий: ул. Олега Кошевого, 2, музейный комплекс «Двор Постникова».

Участие в программе могут принять люди, имеющие высшее образование и специальность «экскурсовод». Зачисление проводится на основе собеседования. Стоимость участия в программе составляет 5 800 рублей.

Прием заявлений проводится с 28 сентября по 8 октября включительно, по рабочим дням с 12.00 до 15.00, по адресу: ул. Некрасова, 7. К заявлению необходимо приложить резюме и фотография.

Организационное собрание состоится 10 октября в 11.00 по адресу: г. Псков, ул. Олега Кошевого, 2, музейный комплекс «Двор Постникова». Справки можно получить по телефону 66-18-29.

Теги: #Псковский музей-заповедник #экскурсии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 195 человек
24.09.2020, 08:000 Мусорный «бум» фиксируется в трех районах Псковской области 24.09.2020, 07:460 В России предложили пересмотреть расчет МРОТ и прожиточного минимума 24.09.2020, 07:410 Псковские студенты смогут побороться за гранты МТС 24.09.2020, 07:291 Псковский музей запускает программу подготовки внештатных экскурсоводов
24.09.2020, 07:130 В России нашли способ снизить плату за вывоз мусора 24.09.2020, 00:200 Поисковики нашли пропавшую великолукскую школьницу 23.09.2020, 23:470 Готовность Псковской области к предупреждению ЧС обсудили Михаил Ведерников и Евгений Зиничев 23.09.2020, 23:050 Великолучане победили на Чемпионате России по велоспорту
23.09.2020, 23:000 Прибывающих из-за границы россиян обязали изолироваться по месту жительства 23.09.2020, 22:350 Любятовские чтения открылись в обновленной псковской библиотеке 23.09.2020, 22:190 Жителя великолукской деревни Плаксино разыскивают поисковики 23.09.2020, 22:100 Госархив рассказал о дефицитных в 1982 году товарах в Великих Луках
23.09.2020, 21:510 Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах проведения техосмотра автомобилей 23.09.2020, 21:361 14-летнюю девочку разыскивают в Великих Луках 23.09.2020, 21:310 Грузовик отправил в кювет легковой автомобиль в Куньинском районе 23.09.2020, 21:030 Депутат Госдумы от КПРФ скончался от коронавируса
23.09.2020, 20:471 Протестующих в Минске разогнали водометами 23.09.2020, 20:250 Поисковики нашли пропавшего в Пскове пенсионера 23.09.2020, 20:070 Единый день безопасности дорожного движения прошел в Великих Луках 23.09.2020, 19:500 Детская библиотека в псковском Доме губернатора откроется презентацией литературного музея
23.09.2020, 19:320 Соревнования по пожарно-спасательному спорту состоялись в Пскове 23.09.2020, 19:140 Псковские партийцы поделились планами на следующий выборный год 23.09.2020, 19:110 Народный артист России Евгений Князев посетил Мирожский монастырь в Пскове 23.09.2020, 19:0010 Псков - город для автомобилей, или Непримиримая битва с пешеходами и велосипедистами
23.09.2020, 18:430 Пожилой мужчина пропал в Пскове 23.09.2020, 18:270 Псковские депутаты поздравили Андрея Турчака с назначением на должность первого вице-спикера СФ 23.09.2020, 18:070 Четыре автомобиля столкнулись на улице Западной в Пскове 23.09.2020, 18:050 Обязательная маркировка на парфюмерию и фототовары вводится в России с 1 октября
23.09.2020, 17:520 График вывоза мусора изменится в Куньинском районе с 1 октября 23.09.2020, 17:443 Прокуратура аннулировала «липовые» экзаменационные ведомости студентов Великолукской сельхозакадемии 23.09.2020, 17:340 Бокс, футбол и «крепкая троечка»: Псковские партийцы обсудили итоги выборов 23.09.2020, 17:290 Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе
23.09.2020, 17:190 Глава поселения в Себежском районе оштрафован за продажу участка с нарушениями 23.09.2020, 17:106 Велоактивисты проведут сегодня акцию против знака на мосту 50-летия Октября в Пскове 23.09.2020, 17:070 Псковская полиция ищет молодых сотрудников 23.09.2020, 16:570 Семь лет в тюрьме проведет великолучанин за приобретение наркотиков
23.09.2020, 16:530 В России планируют ежегодно индексировать маткапитал 23.09.2020, 16:460 До 23 градусов тепла прогнозируют завтра в Псковской области 23.09.2020, 16:401 Небезопасный белорусский картофель не пропустили в псковский регион 23.09.2020, 16:330 Псковичи смогут оплатить налоги картой иностранного банка, находясь за границей
23.09.2020, 16:330 Капремонт трех многоквартирных домов завершили в Палкино 23.09.2020, 16:320 Псковичи старше 60 лет смогут купить билеты на поезд со скидкой 40% 23.09.2020, 16:250 Светильники возле здания ПсковГУ передадут в муниципальную собственность 23.09.2020, 16:200 На поэтические чтения «О девушке, о звездах, о луне» приглашают псковичей
23.09.2020, 16:140 Общественный пресс-центр ПЛН: Чем и как кормят псковских школьников? 23.09.2020, 16:071 Псковское УФАС ставит «грозные смайлики» под рекламой алкоголя в соцсетях 23.09.2020, 16:000 Псковичам рассказали, можно ли распознать среди знакомых маньяка 23.09.2020, 15:563 Путин объявил о скорой регистрации второй вакцины от COVID-19
23.09.2020, 15:470 Порховские школьники попытались угнать два автомобиля 23.09.2020, 15:432 В Пскове разработают экскурсию по турбиностроительному заводу братьев Тиме 23.09.2020, 15:310 Владимир Путин призвал вернуться к проектам развития страны 23.09.2020, 15:190 Участок улицы Леона Поземского в Пскове заасфальтируют до 1 октября
23.09.2020, 15:140 Мастер-класс по воркауту пройдет в Пскове 24 сентября 23.09.2020, 15:040 Два ДТП за вечер произошло в Пскове на участке Юбилейной 23.09.2020, 14:550 Почту России в Псковской области включили в реестр поставщиков соцуслуг 23.09.2020, 14:512 Александр Козловский поздравил Андрея Турчака с назначением на должность первого вице-спикера СФ
23.09.2020, 14:370 Общественники контролируют ремонт дворов в Пскове 23.09.2020, 14:310 «Навстречу урнам». ВИДЕО 23.09.2020, 14:240 Центр Пскова стоит в пробке из-за дорожной аварии у почтамта 23.09.2020, 14:150 Псковичка стала чемпионкой России по всестилевому карате
23.09.2020, 14:090 ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку цифровых услуг для предпринимателей 23.09.2020, 14:040 Путин: Пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году 23.09.2020, 13:550 Пенсионерку насмерть сбил автомобиль в псковской деревне Ершово 23.09.2020, 13:455 Директор центральной городской аптеки: Львиная доля псковичей скажет «Ареплевиру» нет
23.09.2020, 13:380 Тренировку по ликвидации разлива нефти провели в Пскове 23.09.2020, 13:322 Более 100 псковичей приняли участие в акции «На работу на велосипеде» 23.09.2020, 13:262 Ольга Милонаец рассказала о «серьезном противостоянии» участников аукциона на аренду камер фотовидеофиксации 23.09.2020, 13:150 20 тонн мороженой сельди не смогли попасть в Тбилиси через Псковскую область
23.09.2020, 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 23.09.2020, 13:101 Новый детский сад в Великих Луках достроят до конца года 23.09.2020, 13:074 «Пятерочка» и «Магнит» не могут открыть новые магазины в ряде районов Псковской области 23.09.2020, 13:061 Грузовик с манипулятором протаранил пять автомобилей в Пскове
23.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам», посвященная итогам сентябрьских выборов 23.09.2020, 12:520 Звезды Мицар и Алькор увидели в телескопы псковичи 23.09.2020, 12:490 Из Тригорского в космос: режиссер Клим Шипенко полетит на МКС 23.09.2020, 12:479 …и вечный «Октябрь» впереди?
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.