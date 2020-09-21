Культура

Фотоальбом «Михайловские времена года» вышел в свет

В свет выпущен альбом художественных фотографий «Михайловские времена года». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном Пушкинском заповеднике, автор снимков, составивших достаточно солидный том, — фотохудожник, сотрудник музейной информационной службы Николай Алексеев.

Его работы не только во множестве украшают сайт «Михайловского» и официальные страницы учреждения в социальных сетях, но и являются важной содержательной составляющей многих музейных изданий, а также других книг, как, например: Д. Гнаманку. «Абрам Ганнибал. Черный предок Пушкина» (М., «Молодая гвардия», 1999); Н. Коняев. «Обитель Святой Троицы. Александро-Свирский монастырь (СПб., Издательство Зимина, 2002); А. Карпов. «Княгиня Ольга» (М., «Молодая гвардия», 2012).

Не единожды художественные снимки Николая Алексеева представляли псковские пушкинские места и, шире, Россию на персональных и сборных выставках в стране и за ее пределами. Работы мастера есть не только в собрании Государственного музея-заповедника «Михайловское», но и, например, в постоянной экспозиции музея А. С. Пушкина в Нью-Йорке.

Напомним, что сейчас фотографии Николая Алексеева псковичи и гости Пскова могут увидеть в составе выставки «Михайловское. Кабинет Пушкина» во вновь открывшейся после реконструкции и ремонта областной библиотеке.

Предваряет новый фотоальбом эссе «В ожидании поэтического слова». «Смена времен года в Михайловском — божественный спектакль. Вот уже две сотни лет особый смысл ему придают слова Александра Сергеевича Пушкина. Привычный облик знакомого места, послушный движению Солнца, непрестанно меняется, наполняется гармонией и неповторимой красотой», — так начинает свое описание пушкинских весны, лета, осени и зимы, «…которыми живет сердце художника и поэта, путешественника и оседлого землепашца», автор текста, директор Пушкинского заповедника, лауреат Государственной премии России Георгий Василевич. Использованы в книге и стихи Пушкина.

Николай Алексеев. Первый морозец.

В музее добавили, что альбом «Михайловские времена года» вышел в свет тиражом чуть менее тысячи экземпляров; отпечатан он в типографии «Делпринт» (Санкт-Петербург). Найти издание можно в книжных лавках музея-заповедника.