Культура

Ежедневные органные экскурсии-концерты проходят в Печорах

Ежедневные органные экскурсии-концерты проходят в Печорах, сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Очередной концерт в исполнении органиста Дениса Маханькова пройдет сегодня, 24 сентября, в 17.00. Также выступления запланированы 25 сентября в 17.00 и 26 сентября в 15.00.

«Вы сможете узнать об истории лютеранской церкви святого Петра и ее духовом органе. А основную часть программы будет составлять музыка - исполнение на уникальном историческом инструменте! Акустика церкви святого Петра идеально подходит для органа, его звучания, но при малом числе слушателей - на экскурсии-концерте, в камерной обстановке, она становится еще ярче, раскрывается для нас во всей своей полноте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа построена максимально разнообразно в стремлении показать наибольшее число национальных школ и разных эпох в органной музыке. «Наследию Баха будет уделено должное и достаточное внимание, прозвучит произведение Х.-А. Штамма и музыка французской симфонической органной школы. Конечно, и барокко в своем разнообразии будет представлено слушателям!» - рассказали организаторы.

Записаться нужно по телефону +79113997096. Рекомендуемая сумма пожертвования - от 250 рублей. На концертах необходимо надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.