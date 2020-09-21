Культура

Дирижер Мариинского театра сыграл на кларнете в полуразрушенном псковском храме. ВИДЕО

Кларнетист, дирижер Мариинского театра Иван Столбов исполнил композицию «Птицы бездны» Оливье Мессиана в полуразрушенной церкви XIX века в Дедовичском районе. Об этом сообщается в группе «ПАО "ОГК-2"» в социальной сети «ВКонтакте».

Композиция звучала в возведенной владельцем усадьбы Красные (Княжьи) Горки Артамоном Кожиным церкви в рамках проекта «Музыка в затерянных храмах». Акция призвана привлечь внимание общественности к объектам культурного наследия, приходящим в упадок и способствовать их восстановлению.

Молодые энергетики Псковской ГРЭС откликнулись на предложение музыканта провести совместный весенний субботник, который станет отправной точкой на пути сохранения храма, построенного в честь героев, защищавших свою Родину в войне с Наполеоном.