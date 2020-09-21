Культура

О жизни святогорских помещиков расскажет ульяновцам лектор из «Михайловского»

Публичная online-лекция - трансляция из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 25 сентября, пройдет в ульяновском Литературном музее «Дом Языковых». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, тема беседы - «Из жизни провинциального дворянства на примере семьи Осиповых и Вульфов, владельцев села Тригорского». Прочтет лекцию Сергей Пинчук, научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское», экскурсовод с большим опытом работы с аудиторией разного возраста и степени подготовки.



Из иллюстраций Юрия Игнатьева к роману «Дубровский». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В музее отметили, что разговор пойдет сразу о многих «материях» - от подробностей быта и доходов деревенских помещиков до поэтических особенностей центральных глав романа «Евгений Онегин», «портреты» большей части героев которого, по многим литературоведческим версиям и даже по свидетельствам современников Пушкина, «списаны» с обитателей Тригорского. Планируется, что лектор обратится как к общим, типичным для России конца XVIII - начала XIX века моментам, так и к частностям: расскажет о конкретных исторических лицах, владельцах села, расположенного неподалеку от родового имения Пушкиных на Псковщине.

В музее также напомнили, что работа лектория в рамках деятельности виртуального представительства «Михайловского» в «Доме Языковых» - филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова началась еще в прошлом году и получила самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Ульяновцы уже побывали на лекциях «Пушкин в Михайловском», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (2-я половина XIX - начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина «Дубровский» и других.

Вход на online-лекции из Пушкинского Заповедника для всех желающих традиционно свободный.