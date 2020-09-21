Культура

Служба управления объектами ЮНЕСКО создана в Псковской области

Служба управления объектами ЮНЕСКО создана в регионе на базе Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области (подведомственное учреждение регионального комитета по охране объектов культурного наследия - от ред.).

Об этом стало известно в ходе очередного заседания Общественного совета при органе охраны, которое прошло сегодня, 24 сентября.

По его словам, сотрудники, в том числе специалист со знанием английского языка, уже приступили к работе. Предполагается, что данная Служба займется координацией работ по всем мероприятиям, которые будут прописаны в Плане управления объектами Всемирного наследия.

Напомним, 7 июля прошлого года стало известно о том, что Комитет ЮНЕСКО включил памятники древнего Пскова в Список объектов всемирного наследия.

Всего в число памятников вошли 10 объектов. В их числе собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Снетогорского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Василия на Горке, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей и церковь Николы с Усохи.