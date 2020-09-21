Культура

Об итогах работы по псковских памятникам ЮНЕСКО расскажут на конференции в конце октября

Итогами работы по 10 псковским объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО поделятся участники конференции, которая пройдет в Пскове 23 октября.

Об этом стало известно в ходе очередного заседания Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, которое прошло сегодня, 24 сентября.

Конференция будет организована на базе Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области (подведомственное учреждение регионального комитета по охране объектов культурного наследия - от ред.).

И.о. председателя комитета Вадим Нэдик пригласил к участию всех желающих и пообещал, что в рамках конференции прозвучит доклад, обобщающий разностороннюю работу всех структур и комитетов. «Вы увидите, что в области за год многое сделано», - подчеркнул Вадим Анатольевич.