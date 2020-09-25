Культура

Устаревший проект реставрации Мирожского монастыря переработан

Проект реставрации Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, переработан и уточнен силами Псковского музея-заповедника и АНО «Возрождение». Об этом заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук Таисия Круглова сообщила в ходе очередного заседания Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Она отметила, что объект находится в лучшем положении, чем остальные памятники ЮНЕСКО в Пскове. В этом направлении музей работает на протяжении многих десятилетий, ведя деятельность по сохранению и популяризации объекта культурного наследия. «Мы давно ведем мониторинг, существует отдел, который занимается сохранением объекта, - отметила Таисия Круглова. - Опыт у нас уже есть: мы видим, как ведет себя памятник».

Вместе с тем есть и новые моменты: в работе музейщики теперь подстраиваются под уровень памятника всемирного наследия. «Реставрационные работы у нас, к сожалению, не закончены, - рассказала заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника. - Дважды мы приступали к ним по проекту, который был разработан в 2010 году, - в 2013 и 2016 году, но работы еще остались. Старый проект немного устарел, поэтому в этом году у нас получилось очень хорошее сотрудничество с АНО "Возрождение". Они пошли на уступки нам, работают с нами очень тесно, все наши пожелания учитываются».

По словам Таисии Кругловой, разработана большая программа по завершению работы, куда включены уже некоторые пункты, которые отражают статус памятника ЮНЕСКО. В частности, известно, что музейщики находятся на территории монастыря, и помещение, которое они используют для сохранения и популяризации храма, недостаточно оборудовано, не имеет коммуникаций. В разработанную проектную документацию включено подведение коммуникаций, благодаря чему туристы получат более комфортные условия обслуживания, чем сейчас.

Также в программу включена большая серьезная программа мониторинга внутреннего микроклимата и разработка картограммы фресковой живописи. «Когда мы планировали реставрационную работу, мы просто шли по интерьеру, с 90-х годов прошло время, отреставрированные фрески не отслеживались, - пояснила Таисия Круглова. - Мы оценим целиком состояние нынешнее фресок - эта работа также будет проводиться в рамках программы проектных работ». В обновленную программу включены противопаводковые мероприятия.

«Нам надо посмотреть, как ведет себя памятник, какие проблемы есть. В рамках программы проектной документации будут разработаны рекомендации не только на реставрационный период, но и возможные рекомендации на последующие время, - подчеркнула специалист. - Это будет большой комплекс работ, которые берет на себя АНО "Возрождение". Работаем мы с ними тесно, надеемся, будут большие результаты».