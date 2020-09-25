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Культура

Евгений Водолазкин: Псков может стать российским Оксфордом

25.09.2020 13:30|ПсковКомментариев: 2

У Пскова большой туристический потенциал - город стал ухоженнее и лучше, сказал писатель и литературовед Евгений Водолазкин. Эту позицию он озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в рамках программы «Дело Луначарского».

Он рассказал, что впервые побывал в городе больше 30 лет назад. «Я приехал впервые к Валентине Ильиничне Охотниковой, - объяснил он. - Ныне это профессор университета. Она была официальным оппонентом диссертации моей жены. Она срочно написала отзыв, и я его увез. Это было очень деловое посещение Пскова, но я тогда уже его полюбил».

Последний раз Евгению Водолазкину удалось побывать в Пскове около трех лет назад. «Я думаю, Псков имеет очень хорошие шансы стать по-настоящему туристической жемчужиной не в смысле Диснейленда, - сказал он. - Здесь есть живая старина. Я вчера своим друзьям говорил, это может быть город вроде Кембриджа, Оксфорда, маленький древний город с упором на, допустим, обучение студентов. Мне кажется, это то, что надо развивать. Не надо развивать всякие глупости - типа заводов».

Напомним, Евгений Водолазкин является автором романа «Лавр», который лег в основу спектакля Санкт-Петербургского театра на «Литейном». Сегодня эта постановка будет представлена на большой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Режиссер спектакля - Борис Павлович.

Роман Евгения Водолазкина вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге, переведен на множество иностранных языков, стал лауреатом престижных литературных премий.

«Лавр» - это история средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на вопросы об истории человечества и об индивидуальном пути, о конце света - личном и всеобщем, о том, можно ли отдать свою жизнь за другого человека. Евгений Водолазкин говорил, что хотел написать историю о добром человеке, о диалоге человека с Богом. И оказалось, что для такой истории нужна дистанция - чем больше, тем лучше. Например, взглянуть из современности - на Средневековье. Или из Средневековья - в сегодняшний день.

Источник: Псковская Лента Новостей
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