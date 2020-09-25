Культура

Экс-артистка Псковского драмтеатра Ксения Тишкова поступила в институт кино и телевидения

Экс-артистка Псковского драмтеатра Ксения Тишкова стала студенткой Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Фото Ксении Тишковой в Facebook

«Полторы недели на новом месте! Новые перспективы, новые знакомства! Теперь я студентка СпбГИКиТ. И у меня есть все основания гордиться собой», - написала она.

Ксения Тишкова готовилась к вступительным экзаменам по истории, обществознанию, литературе, русскому языку и прочим дисциплинам. «Сдала экзамены на высокие баллы», - отметила актриса.

«Я солгу, если скажу, что мне не страшно. Но я спешу жить! Жить, учиться и вдыхать новые возможности! Занимаюсь тем, чем бы и не думала заниматься. И мне странно, ново и хорошо! Меня будто бы отключили от ИВЛ и я делаю первые осторожные "доборы" воздуха. Что естественно страшно, но в то же время радостно», - написала она.

Добавим, в Санкт-Петербург Ксения Тишкова переехала со своей дочерью Евой.