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На ток-шоу приглашают псковичей 30 сентября

28.09.2020 12:32|ПсковКомментариев: 0

Псковская модельная библиотека «БиблиоЛюб» приглашает читателей на ток-шоу по новому библиотечному путеводителю. 30 сентября в 15.00 в формате вопрос-ответ там состоится презентация «Библиотечного путеводителя по Пскову», которая будет транслироваться в прямом эфире по электронному адресу: https://vk.com/videos-187315094.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, путеводитель по 11 муниципальным библиотекам создали сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова при участии журналиста, художника и артиста за время весеннего карантина, когда все городские библиотеки были закрыты и не имели возможности принимать посетителей.



Заранее познакомиться с издательским проектом «Библиотечный путеводитель по Пскову», полистать его в электронном формате или прослушать его аудиоверсию можно на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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