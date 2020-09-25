Культура

На ток-шоу приглашают псковичей 30 сентября

Псковская модельная библиотека «БиблиоЛюб» приглашает читателей на ток-шоу по новому библиотечному путеводителю. 30 сентября в 15.00 в формате вопрос-ответ там состоится презентация «Библиотечного путеводителя по Пскову», которая будет транслироваться в прямом эфире по электронному адресу: https://vk.com/videos-187315094.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, путеводитель по 11 муниципальным библиотекам создали сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова при участии журналиста, художника и артиста за время весеннего карантина, когда все городские библиотеки были закрыты и не имели возможности принимать посетителей.





Заранее познакомиться с издательским проектом «Библиотечный путеводитель по Пскову», полистать его в электронном формате или прослушать его аудиоверсию можно на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.