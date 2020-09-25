Культура

Раритетная картина из псковского музея побывала на выставке в Санкт-Петербурге

Портрет великой княжны Ксении Александровны вернулся в псковской музей с большой выставки об Александре III, проходившей в Государственном Русском музее. Об этом сообщается в сообществе музея «ВКонтакте».





«Одна из раритетных картин собрания Псковской картинной галереи – "Портрет Великой княжны Ксении Александровны" (1893) кисти великого русского живописца В. А. Серова – вернулась из очередных странствий. На этот раз она входила в состав большой выставки "Александр III. Император и коллекционер. К 175-летию со дня рождения", проходившей в Государственном Русском музее. Портрет Ксении Александровны является этюдом к несохранившемуся групповому портрету, заказанному Валентину Серову харьковским дворянством в честь счастливого спасения членов царского семейства при крушении поезда на станции Борки. В процессе работы художник создал серию подготовительных этюдов, причем портреты царских детей писались с натуры», - рассказали в музее.



В музее обратили внимание, что поясной портрет Ксении Александровны представляет ее на серебристом фоне в светлом платье, подчеркивающем грацию семнадцатилетней девушки. Вертикально направленные складки полупрозрачной ткани, создавая трепетную воздушную среду (отчего возникают ассоциации с портретами Федора Рокотова, великого предшественника Валентина Серова) «подводят» к красиво поставленной голове в обрамлении русых волос. Облик юной княжны заставляет вспомнить слова о ней, сказанные некогда князем Ф.Ф. Юсуповым: «Самое большое достоинство – личный шарм - она унаследовала от матери, императрицы Марии Федоровны. Взгляд ее дивных глаз так и проникал в душу, ее изящество, доброта и скромность покоряли всякого».

Через год после написания портрета Ксения Александровна вышла замуж за своего двоюродного дядю, великого князя Александра Михайловича, участника русско-турецкой войны, видного теоретика военно-морского дела, историка. Она любила своего мужа, жила его интересами и за первые 13 лет супружества родила дочь и шестерых сыновей. В период Первой мировой войны занималась делами милосердия, а с 1919 года жила в Дании и Англии.

Портрет Ксении Александровны работы Серова справедливо считается ярчайшим произведением цикла картин, посвященных изображению царской семьи.