Культура

Опубликованы первые проекты логотипа фестиваля «День скобаря»

Первые проекты логотипа фестиваля ремесленной культуры «День скобаря» поступили на открытый конкурс, объявленный Псковским областным центром народного творчества и творческим объединением «Псковский кузнечный двор». Авторами проектов стали художник по металлу Тимофей Силич, архитектор, реставратор Сергей Михайлов и начинающий графический дизайнер Наталья Головкова.





Работы Тимофея Силича

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областным центре народного творчества, конкурс продолжается - заявки на участие принимаются до 1 июля 2021 года.

Согласно условиям, логотип должен отражать содержание, уникальность и фирменный стиль фестиваля псковских кузнецов. Материалы на конкурс принимаются в форматах jpg или png в черно-белом и цветном решении с описанием авторской трактовки значения его символов по e-mail: nartvor@ocntpskov.ru или remeslo@ocntpskov.ru с пометкой «Конкурс логотип «День скобаря».





Работы Натальи Головковой

Жюри, в состав которого вошли псковские кузнецы, художники и искусствоведы, будет оценивать оригинальность и выразительность графического решения, лаконичность логотипа, художественный уровень выполнения работы, технологичность, простоту тиражирования в различных материалах и техниках.

На конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и в составе творческих коллективов (образовательных учреждений, студенческих групп, кружков и творческих мастерских, др.). Каждый участник может представить на конкурс не более трех работ, отвечающих предъявляемым требованиям.



Работа Сергея Михайлова

В соответствии с положением конкурса, авторы конкурсных работ предоставляют организаторам фестиваля право на некоммерческое использование изображений в коммуникационных мероприятиях, а также право в изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных материалов.

Авторы всех представленных на конкурс работ будут отмечены дипломами и памятными сувенирами. Победитель конкурса награждается специальным дипломом и призом от организаторов фестиваля, а также указывается при изготовлении информационной продукции фестиваля.