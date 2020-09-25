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Культура

Концерт органной музыки «Слепой рыцарь» пройдет в Печорах 4 октября

29.09.2020 11:25|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки «Слепой рыцарь» пройдет в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 4 октября в 16.00, сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения французского органиста и композитора Луи Вьерна. Исполнитель - лауреат международных конкурсов Михаил Каталиков (орган, Москва).

В программе:

  • Л. Вьерн (1870-1937) Прелюдия из симфонии №1 для органа d-moll op.14
  • C. Франк (1822-1890) Cantabile H-dur
  • Ш.-М. Видор (1844-1937) Две части из симфонии №8 H-dur op.42:
  • III Allegro
  • IV Variations
  • Л. Вьерн Две части из симфонии №1 для органа d-moll:
  • III Scherzo
  • VI Final
  • Л. Вьерн Две пьесы - Прелюдия fis-moll и Sortie из Меssе Basse, op.30
  • Л. Вьерн Две части из симфонии №4 g-moll op.32:
  • IV Romance
  • V Final
  • Л. Вьерн "Etoile du soir" ("Вечерняя звезда") из сборника "24 пьесы-фантазии" op.51
  • Ш.-М. Видор Часть из симфонии №7 a-moll op.42 IV Allegro ma non troppo
  • Л. Вьерн Две части из симфонии №6 H-dur op.59:
  • III Scherzo
  • V Final

Посетителей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

Теги: #печоры #органные концерты #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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