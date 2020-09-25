Концерт органной музыки «Слепой рыцарь» пройдет в Печорах 4 октября

Концерт органной музыки «Слепой рыцарь» пройдет в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 4 октября в 16.00, сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».
Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения французского органиста и композитора Луи Вьерна. Исполнитель - лауреат международных конкурсов Михаил Каталиков (орган, Москва).
В программе:
- Л. Вьерн (1870-1937) Прелюдия из симфонии №1 для органа d-moll op.14
- C. Франк (1822-1890) Cantabile H-dur
- Ш.-М. Видор (1844-1937) Две части из симфонии №8 H-dur op.42:
- III Allegro
- IV Variations
- Л. Вьерн Две части из симфонии №1 для органа d-moll:
- III Scherzo
- VI Final
- Л. Вьерн Две пьесы - Прелюдия fis-moll и Sortie из Меssе Basse, op.30
- Л. Вьерн Две части из симфонии №4 g-moll op.32:
- IV Romance
- V Final
- Л. Вьерн "Etoile du soir" ("Вечерняя звезда") из сборника "24 пьесы-фантазии" op.51
- Ш.-М. Видор Часть из симфонии №7 a-moll op.42 IV Allegro ma non troppo
- Л. Вьерн Две части из симфонии №6 H-dur op.59:
- III Scherzo
- V Final
Посетителей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.