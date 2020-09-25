Культура

Балалайку вручат лучшим исполнителям в Псковской области

Праздничный концерт с участием лауреатов конкурса исполнителей на народных инструментах им. Б. С. Трояновского пройдет в Новоржеве 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

1 октября ежегодно отмечается Международный день музыки, который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Именно в этот день в городе Новоржеве, на родине русского музыканта, виртуоза-балалаечника Бориса Сергеевича Трояновского, состоится праздничный концерт.

В концертной программе, которая начнется в 16.00, примут участие лауреаты областного конкурса исполнителей на народных инструментах им. Б. С. Трояновского. На сцене районного культурно-спортивного комплекса (ул. Германа, 65) выступят сольные исполнители, среди которых обладатель гран-при конкурса - ансамбль «Баян-трио "Blinoff"» из поселка Локня. Свои произведения представят ансамбль «Забава» из города Великие Луки, ансамбль преподавателей детской школы искусств из Локни, ансамбль «Русская мозаика» из Острова и гармонисты – Василий Дроздецкий (п. Красногородск), Савельев Игорь (п. Палкино), Андрей и Игорь Ролецкие (п. Пушкинские Горы). Гостем программы станет народная музыкальная компания «РазноСолы» из города Пскова.

Напомним, что в этом году конкурсные прослушивания проходили в онлайн-формате. Участие в них приняли 15 ансамблей и 22 солиста из 13 районов области, Пскова и Великих Лук. В конце мая в Центре народного творчества состоялось заседание экспертной комиссии, на которой были определены победители. А в рамках праздничной концертной программы состоится награждение участников и победителей онлайн-конкурса специальными призами с символикой фестиваля им. Б. С. Трояновского. Переходящий главный приз – балалайка, изготовленная мастерами Новоржевского района, будет вручена обладателю гран-при фестиваля.