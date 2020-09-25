Культура

В Острове открылась новая модельная библиотека

В Острове открылась новая модельная библиотека, сообщает «Официальный канал Псковской области». Ее модернизация стала возможна в рамках национального проекта «Культура».

Библиотека оснащена единственной в Псковской области звукозаписывающей студией.

Новая техника открывает абсолютно новые возможности для хобби. В библиотеке установлен 3D-принтер, который позволяет распечатать свои проекты тем, кто увлекается компьютерным моделированием, также это заинтересует тех, кто создает собственные миниатюры различной тематики.

Кроме того, геймерам будет любопытно поиграть в PlayStation в очках виртуальной реальности.