Культура

Псковские имения Ганнибалов в работах современных живописцев экспонируют в Суйде

В бывшем гатчинском имении «царского арапа» А.П. Ганнибала, а сейчас - в музее-усадьбе «Суйда» (Гатчинский район Ленинградской области) открыли выставку из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Называется она «Петровское и Михайловское - вотчина Ганнибалов на Псковщине» и призвана напомнить о двух круглых датах из истории знаменитого рода - о 285-летии со дня рождения И.А. Ганнибала, знаменитого «наваринского Ганнибала», двоюродного деда А.С. Пушкина, и о 240-летии В.П. Ганнибала - двоюродного дяди поэта.

Борис Козмин. Лунная ночь в Петровском (2005). Из фондов Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозицию вошли 13 полотен из фондов музея. Это — взгляд современных, но уже представляющих разные поколения художников на мемориальные пейзажи. В частности, жители и гости Гатчинского района увидят произведения таких известных советских и российских живописцев, как Сергей Фролов и Андрей Соколов. Современная петербургская «академическая» школа представлена несколькими полотнами Сергея Репина; московский круг живописцев — работой Валерия Полотнова; псковская «линия» выставки идет от первого хранителя «Петровского» Бориса Козмина до Виктора Лысюка (младшего).

Виктор Лысюк (младший). Дом поэта в Михайловском (2010). Из фондов Пушкинского заповедника

Планируется, что выставка из «Михайловского» будет работать в Суйде до конца октября. Вход на нее свободный.