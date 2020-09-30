Культура

На ошибках учатся

Более чем годовой опыт бытия 10 псковских памятников в ЮНЕСКО оказался для наших чиновников, общественников и градозащитников увлекательной историей взлетов и падений, исканий и борьбы, ожидаемых конфликтов и неожиданных коллабораций. Сегодня у региона на носу первый отчет перед всемирной организацией, а главное - масштабная реставрация объектов культурного наследия.

Казалось бы, мировой опыт нам в помощь, но что-то все равно идет не так, и, судя по всему, мы проходим эту сложную дорогу наощупь, набивая шишки в темноте.

Попытка отчета

Очередное заседание Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области поначалу не предвещало никаких неожиданностей. В повестке - три вопроса: отчет органа охраны о проделанной работе в контексте темы ЮНЕСКО, рассказ представителей Псковского музея-заповедника об опыте реставрации и управления объектом всемирного наследия - Спасо-Преображенским собором Мирожского монастыря и, наконец, встреча-диалог всех сторон, участвующих в работах на храме Косьмы и Дамиана с Примостья - архитекторов, подрядчика, пользователя.

Забуксовали на первом же вопросе. Напомним, получить информацию о том, что же сделано в регионе в направлении ЮНЕСКО, общественники (да и не только они) хотят уже давно. Но все время комитету что-то мешало. То отсутствие опыта, то кадровые перестановки, теперь вот пандемия грянула нежданно-негаданно. На этой почве как не вырасти ощущению, что отчитываться-то, собственно, не о чем. Обеспокоенные общественники даже в свое время решили помочь комитету, разработав документ, в котором по пунктам перечислили возможные мероприятия, связанные с управлением объектами ЮНЕСКО. Авторами стали не только члены Общественного совета, но и те, кто непосредственно принимал участие в разработке псковской номинации.

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Открывая заседание, и.о. председателя комитета Вадим Нэдик поблагодарил неравнодушных активистов, в том числе за обоснованную критику в адрес органа охраны. Он напомнил, что изначально проект разрабатывался исходя из большего количества храмов, поэтому требует обновления и пересмотра, чем в данный момент занимается Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева. Планируется, что уже к ноябрю работа будет завершена. В дальнейшем этот же институт, являющийся подведомственной организацией министерства культуры РФ, планируется привлечь к подготовке отчета по плану управления объектами ЮНЕСКО. Для псковичей, по мнению комитета, опыт сотрудничества станет бесценным опытом, благодаря которому в дальнейшем мы сами сможем готовить отчеты для Парижа.

Вадим Нэдик подчеркнул, что у комитета сложился интенсивный диалог с Институтом наследия им. Д. С. Лихачева. Иначе и быть не могло: в адрес комитета поступают запросы от института на подготовку большого объема информации, необходимой для переработки Плана управления.

Участники совета выразили недоумение: чем же занимаются в институте, если сбор сведений осуществляет Псков? Изначально номинацию долгие годы готовили местные специалисты - неужели требуется такая обширная модернизация, учитывая тот факт, что перечень просто сократился до 10 объектов? Наконец, услышаны ли все предложения, с которыми выступали общественники? Не выкинут ли вообще псковские храмы из заветного списка?

Вадим Нэдик пообещал, что ответы на все вопросы общественность услышит 23 октября. На этот день назначена конференция, которая состоится на базе Научно-производственного центра. Кстати, при НПЦ недавно создана Служба управления объектами ЮНЕСКО (отметим, что о необходимости подобной структуры общественники твердят уже около года). Планируется, что этот отдел будет координировать все мероприятия, которые будут вестись в рамках реализации плана управления памятниками, саккумулирует информацию и разработает стратегический план на ближнюю и дальнюю перспективу.

Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Фото: Вадим Боченков

Вадима Нэдика поддержал директор Псковского филиала института реставрации памятников истории Евгений Иванов, который отметил, что для создания плана нужен огромный комплекс исследований специалистами, которых нет в области. «Когда будет план, базовые отправные точки, комитет сможет работать дальше, - объяснил он. - Во всем мире работает эта методика, мы этим не занимались. Всем комплексом необходимых компетенций владеет Институт Лихачева, он создаст отправную базу. Это процесс непростой».

Сотрудник новоиспеченной Службы Мария Лисенкова отметила, что за годы подготовки номинации многое успело измениться: город не статичен, он меняется. Скорректированный план управления учтет все моменты. «Время идет, возможно, через несколько лет мы сможем дополнительные объекты номинировать», - заметила она.

Стандарт качества

Мечты о номинировании прекрасны, но вернемся к суровой действительности, где храмы, уже внесенные в список ЮНЕСКО, требуют внимательного изучения специалистами и проведения реставрационных работ здесь и сейчас.

В этом смысле успешна практика, налаженная еще в советские годы: по словам заведующей отделом хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника, кандидата исторических наук Таисии Кругловой, в случае со Спасо-Преображенским собором Мирожского монастыря потребовалось лишь скорректировать мероприятия с учетом нового статуса памятника. При этом удалось выстроить диалог не только с игуменом обители отцом Серафимом, но и с представителями АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Начались работы по разработке проекта на завершающий этап реставрации. Так, в обновленную документацию включено подведение инженерных коммуникаций, благодаря чему улучшатся условия обслуживания туристов.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

К слову, включение Спасо-Преображенского собора в перечень объектов ЮНЕСКО ощутимо увеличило посещаемость обители. Как отмечают специалисты, в течение прошлого года храм посетили около 17000 человек, это максимальное число за все время работы (до этого самое большое количество было 15000). На сегодня в Мироже насчитывают уже 11 тысяч посетителей, несмотря на то, что три месяца объект был закрыт на карантин. В связи с ростом спроса в обновленном проекте прорабатываются вопросы снижения антропогенного воздействия на объект.

Кроме того, в проект включены противопаводковые мероприятия, большая серьезная программа мониторинга внутреннего микроклимата и разработка картограммы фресковой живописи. «Когда мы раньше планировали реставрационную работу, мы просто брали последовательно отдельные части интерьера. С 1990 г., когда началась реставрация, прошло значительное время, отреставрированные фрески художниками-реставраторами не отслеживались, - пояснила Таисия Круглова. - Исследование предполагает оценить целиком нынешнее состояние фресок. Эта работа будет проводиться в рамках разработки проекта».

Музей ведет активную работу по популяризации объекта: проводятся регулярные встречи с горожанами и гостями Пскова, организуются бесплатные экскурсии в рамках масштабных всероссийских акций (например, «Ночь в музее»), обеспечивается участие памятника в различных федеральных грантовых проектах («Древние сакральные пространства Северо-Запада России: звуковая карта»).

Подвижки начались и в давних вопросах, касающихся обустройства специальной площадки для приема туристов (в настоящее время разрабатывается план развития территории, пользователем которой является музей).

Фрустрация реставрации

Совершенно другая история - с реставрацией храма Косьмы и Дамиана с Примостья. Зная о том, что в этом вопросе есть сложности, Наталья Савицкая пригласила на Общественный совет автора проекта Евгения Иванова, искусствоведа, члена Российского национального комитета ИКОМОСа Игоря Лагунина, подрядчика-исполнителя работ главного инженера ООО «ПромЖилСтрой» Анатолия Милькова (он осуществляет и авторский надзор), а также настоятеля храма, благочинного церквей г. Пскова иерея Михаила Федорова. Давно назревший диалог вскрыл массу проблем, как текущего характера, так и принципиального, можно даже сказать, идеологического.

Храм Косьмы и Дамиана с Примостья, фото: Вадим Боченков

Дело в том, что проект реставрации храма Косьмы и Дамиана разрабатывался девять лет назад, в 2011 году. Однако по причине отсутствия средств дальнейшие работы отложили в долгий ящик. Когда нашлись деньги на реставрацию, внезапно обнаружилось, что храм уже передан Псковской епархии, и условия его существования изменились: здесь регулярно проходят службы, работает воскресная школа. И часть изменений, которые предлагаются проектом, приведут к значительным неудобствам для прихожан. К тому же реставрация не предусматривает приспособления памятника: устройства коммуникаций, так необходимых храму, где до сих пор нет тепла, канализации и освещения.

Озвучивая свою позицию, отец Михаил подчеркнул: он не требует, чтобы в церкви делали что-то новое - он просит, чтобы старое не рушили, учитывая, что многое доказало свою жизнеспособность - речь идет, в частности, о лестнице и окнах. К тому же, напоминает батюшка, ЮНЕСКО призывает сохранять памятники, сберегая их историю, все трансформации, которые пережили объекты за долгие годы, вместо того, чтобы возвращать их насильно к первоначальному облику.

Как выяснилось, специалисты тоже не поддерживают позицию «реставрировать ради реставрации». Однако предложение священника вызывает у них не только профессиональные возражения. Сегодня реставрационный процесс выстроен так, что любое отступление от проекта - это долгая затратная процедура: по сути, все документы, включая торги на поиск подрядчика, придется проводить заново. А значит, заново все оплачивать.

Решать вопрос необходимо как можно скорее: бабье лето долго не продлится, а в храме вскрыта крыша - страшно представить, что в таком виде он войдет еще и в зиму. Потеряв надежду на долгие споры, отец Михаил отправил письмо с описанием ситуации в Министерство культуры - пожалуй, только там, наверху, сейчас смогут принять волевое решение, которое устроит всех. В том числе экспертов ЮНЕСКО, которые пристально наблюдают за тем, что происходит в Пскове.

Между тем, кроме собора в Мирожском монастыре и храма, встречающего гостей Запсковья, в псковскую номинацию Всемирного наследия попали еще восемь памятников разной степени сохранности. Неужели каждый из них - шкатулочка с двойным, а то и тройным дном? А может, проще не ждать сюрпризов и выработать некий алгоритм из серии «делай а - делай б», который поможет избежать ситуаций, подобных той, что сейчас обостряется на храме Косьмы и Дамиана?

***

Все когда-то случается впервые, и от досадных огрехов никто не застрахован. Наоборот - внимательно делая работу над ошибками, мы учимся не совершать их впредь. Больше года прошло со дня включения 10 псковских памятников в ЮНЕСКО - мы продолжаем учиться. И ладно бы речь шла о начальном курсе МХК или правилах этикета. Здесь все-таки Всемирное наследие - неудов не нахвататься бы! Не наследить бы...

Елена Никитина