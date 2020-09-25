Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Кредиты с господдержкой для бизнеса
стабильный источник дохода
От ручного управления к системе
Гонки по вертикали
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
В помощь бизнесу
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Господдержка в Псковской области
Телефон прямого эфира 56-73-72
Корытовский парк письмо губернатору
 
 
 
ещё Культура 25.09.2020 10:460 Устаревший проект реставрации Мирожского монастыря переработан 30.09.2020 10:200 Пушкинский заповедник приглашает гостей «серебряного возраста» бесплатно посетить выставки 29.09.2020 22:210 Псковские имения Ганнибалов в работах современных живописцев экспонируют в Суйде 29.09.2020 17:200 Балалайку вручат лучшим исполнителям в Псковской области 29.09.2020 16:400 В Острове открылась новая модельная библиотека 29.09.2020 11:250 Концерт органной музыки «Слепой рыцарь» пройдет в Печорах 4 октября
 
 
 
Самое популярное 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 24.09.2020 12:509 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области 24.09.2020 10:234 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области 26.09.2020 23:080 Общежитие горит на улице Народной в Пскове. ВИДЕО 28.09.2020 13:280 В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Пушкинский заповедник приглашает гостей «серебряного возраста» бесплатно посетить выставки

30.09.2020 10:20|ПсковКомментариев: 0

1 октября в рамках празднования Международного дня пожилых людей (в мире отмечают с 1991 года, в России — с 1992) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает гостей «серебряного возраста» бесплатно посетить выставки в Научно-культурном центре. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сейчас в музейном НКЦ, расположенном на бульваре Гейченко, 1 в поселке Пушкинские Горы, развернуто девять непохожих друг на друга, но очень интересных экспозиций.

Это, например, постоянная тематическая выставка «Из истории создания драмы «Борис Годунов», на которой представлены иконы, живопись от времен Смутного времени, графика, старопечатные и рукописные, от начала XVII века, церковные книги, церковная утварь и другие уникальные вещи, живо передающие дух времен царя Бориса и смутного времени (все — из фондов Пушкинского заповедника).

Неизвестный художник. Портрет Бориса Годунова. Конец XVII века. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Другая выставка, из коллекций музея и частных архивов, была подготовлена к годовщине освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков.

Есть среди развернутых сейчас в Научно-культурном центре экспозиций и выставка очень ярких детских рисунков из Витебска, выставка «Дорога к Пушкину» (живопись и графика молодых московских художников) и другие, обратили внимание в музее.

Выставочные залы Научно-культурного центра музея-заповедника «Михайловское» открыты для посетителей с 9.00 до 17.00.

Кроме того, в музее к празднику подготовили поэтическую программу: фрагменты из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» прочтет сотрудник «Михайловского» Виктор Никифоров (1 октября, 16.00, экспозиционное пространство у входа в малый зал).

Теги: #выставка #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 216 человек
30.09.2020, 10:220 Псковичка отличилась на первенстве России по стрельбе из блочного лука 30.09.2020, 10:200 Пушкинский заповедник приглашает гостей «серебряного возраста» бесплатно посетить выставки 30.09.2020, 10:160 Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос 30.09.2020, 10:110 «Форд» и «Мицубиси» столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове
30.09.2020, 10:050 Счетная палата России не видит ощутимых результатов мусорной реформы 30.09.2020, 09:592 Интерактив: Зачем снимают слой травы на Чудской? 30.09.2020, 09:480 В Псковской области мужчина потерялся в лесу, но смог выйти самостоятельно 30.09.2020, 09:450 Автомобиль ВАЗ горел в Себеже
30.09.2020, 09:440 Нацпроект позволил привести в порядок более 13 км дороги Дедовичи - Дно - Костыжицы 30.09.2020, 09:420 Два пожара за сутки произошли на Вокзальной, 46 в Пскове 30.09.2020, 09:370 В Псковской области водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и погиб в ДТП 30.09.2020, 09:350 На вызовы коронакризиса в Tele2 ответили модернизацией сети
30.09.2020, 09:290 «Анжинерная конструкция»: как спасали чудесные мосты Острова 30.09.2020, 09:150 Смертельное ДТП произошло в Себежском районе 30.09.2020, 08:590 В России могут продлить кредитные каникулы 30.09.2020, 08:540 Правительство утвердило правила по защите прав потребителей в общепите
30.09.2020, 08:390 Эстония не планирует предъявлять России территориальные претензии 30.09.2020, 08:251 Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии 30.09.2020, 08:110 В России могут продлить заочное переосвидетельствование инвалидности 30.09.2020, 08:000 Вакцина от 23 штаммов пневмококка поможет не заболеть коронавирусом
30.09.2020, 07:480 Минфин предложил расширить доступ к данным о смерти 30.09.2020, 07:370 Венеру и созвездие Ориона сфотографировал астроном над псковской деревней Черняковицы 30.09.2020, 07:240 Треть российских АЗС может закрыться до конца года 30.09.2020, 07:114 Эксперты назвали причины «мощного ослабления» рубля
30.09.2020, 07:000 Пожилой мужчина пропал в Великолукском районе 29.09.2020, 23:223 За сутки в Псковской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса 29.09.2020, 23:1310 Псков достоин стать символом России и во многом является им уже сегодня - Михаил Ведерников 29.09.2020, 23:120 Представитель регоператора ТКО в Невельском районе оценил взаимодействие с местной властью
29.09.2020, 23:030 Михаил Ведерников - молодежи: Сегодня торговые центры и автобусы не для развлечений 29.09.2020, 22:370 Минздрав предложил обязать чиновников делать прививку от гриппа 29.09.2020, 22:210 Псковские имения Ганнибалов в работах современных живописцев экспонируют в Суйде 29.09.2020, 22:020 Ивовая аллея появилась на Рижском проспекте
29.09.2020, 21:432 Все дорожные работы в рамках партпроекта «Безопасные дороги» ведутся в срок — Денис Иванов 29.09.2020, 21:240 В Пскове продолжается уборка территорий воинских захоронений 29.09.2020, 21:050 Объекты и подвижной состав ОЖД регулярно дезинфицируют 29.09.2020, 20:510 Росреестр призывает псковичей остерегаться «двойников» при покупке недвижимости
29.09.2020, 20:390 Светоотражающие значки раздали в школах Псковской области 29.09.2020, 20:272 Жители Рокоссовского, 20 вышли с инициативой придать домовой территории статус сквера 29.09.2020, 20:160 Невельчанин осужден за два факта угрозы убийством 29.09.2020, 20:051 Пассажирка «Опеля» госпитализирована после ДТП на Рижском проспекте
29.09.2020, 19:540 Облизбирком провел открытые обсуждения проекта схемы избирательных округов Пскова 29.09.2020, 19:411 Военного историка приговорили к 13 годам колонии строгого режима за растление дочери 29.09.2020, 19:320 Полгода проведет в колонии белорус-рецидивист, незаконно пересекший границу в Невельском районе 29.09.2020, 19:210 Рижский проспект и Юбилейная «встали» из-за ДТП
29.09.2020, 19:040 Псков принял эстафету передвижной фотовыставки к 75-летию Нюрнбергского процесса 29.09.2020, 18:541 В сквере Кикоина установят светильники и скамейки 29.09.2020, 18:510 Результаты проверки сведений о доходах депутатов обсудили в Пскове 29.09.2020, 18:405 Агентство инвестиционного развития Псковской области работает в режиме 24/7 - Лариса Семашко
29.09.2020, 18:310 Пропавшего больше года назад жителя Середки ищет полиция 29.09.2020, 18:280 В «Университете третьего возраста» начинается новый учебный год 29.09.2020, 18:180 На 12 лет отправится в колонию житель Усвятского района за убийство бывшего мужа своей жены 29.09.2020, 18:150 «Путь Александра» пройдут участники второго этапа проекта «Ратные поля»
29.09.2020, 18:040 Среда в Псковской области пройдет почти без осадков 29.09.2020, 17:586 Из космических войск в стилисты: трансгендер из Пскова несет красоту в массы 29.09.2020, 17:410 Территорию многопрофильного лицея в Пскове благоустроят до 30 ноября 29.09.2020, 17:360 Эксперт рассказал, что лучше не заказывать в ресторанах
29.09.2020, 17:336 Клиенты Сбера получат компенсацию на покупку лекарств по фотографии чека 29.09.2020, 17:250 Магазины и сфера услуг в Ленинградской области вернутся к «часу для пожилых» 29.09.2020, 17:240 XXVII Пушкинский театральный фестиваль: От «Слова о полку Игореве» до… Тома Уэйтса 29.09.2020, 17:200 Балалайку вручат лучшим исполнителям в Псковской области
29.09.2020, 17:001 В Пскове завершается ремонт Крестовского путепровода 29.09.2020, 16:580 Фотофакт: «Гений» парковки 29.09.2020, 16:510 Прямое авиасообщение запустят между Минском и Псковом 29.09.2020, 16:502 Интерактив: Где стипендии?
29.09.2020, 16:440 Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей 29.09.2020, 16:400 В Острове открылась новая модельная библиотека 29.09.2020, 16:320 Нарушившего запрет на въезд в Россию иностранца будут судить в Псковской области 29.09.2020, 16:240 Великолукский паб и псковский магазин незаконно рекламировали алкоголь в соцсетях
29.09.2020, 16:190 Онлайн-площадка «Барьерам — нет» будет создана в Псковской области 29.09.2020, 16:130 «Точку роста» торжественно открыли в Тямшанской гимназии 29.09.2020, 16:051 Путин согласился продлить выплаты борющимся с COVID-19 медикам 29.09.2020, 16:000 Ужесточить правила регистрации в соцсетях могут в России
29.09.2020, 15:510 Клиенты ВТБ открывают накопительные счета чаще вкладов 29.09.2020, 15:243 «Проб больше, чем ошибок»: Игорь Сопов о «ковровой бомбардировке» и голосовании на пеньках 29.09.2020, 15:240 Приставы выставили на торги участок и жилой дом в Великих Луках 29.09.2020, 15:194 Фотофакт: Первый электромобиль «Тесла» в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.