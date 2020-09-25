Культура

Пушкинский заповедник приглашает гостей «серебряного возраста» бесплатно посетить выставки

1 октября в рамках празднования Международного дня пожилых людей (в мире отмечают с 1991 года, в России — с 1992) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает гостей «серебряного возраста» бесплатно посетить выставки в Научно-культурном центре. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сейчас в музейном НКЦ, расположенном на бульваре Гейченко, 1 в поселке Пушкинские Горы, развернуто девять непохожих друг на друга, но очень интересных экспозиций.

Это, например, постоянная тематическая выставка «Из истории создания драмы «Борис Годунов», на которой представлены иконы, живопись от времен Смутного времени, графика, старопечатные и рукописные, от начала XVII века, церковные книги, церковная утварь и другие уникальные вещи, живо передающие дух времен царя Бориса и смутного времени (все — из фондов Пушкинского заповедника).

Неизвестный художник. Портрет Бориса Годунова. Конец XVII века. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Другая выставка, из коллекций музея и частных архивов, была подготовлена к годовщине освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков.

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Есть среди развернутых сейчас в Научно-культурном центре экспозиций и выставка очень ярких детских рисунков из Витебска, выставка «Дорога к Пушкину» (живопись и графика молодых московских художников) и другие, обратили внимание в музее.

Выставочные залы Научно-культурного центра музея-заповедника «Михайловское» открыты для посетителей с 9.00 до 17.00.

Кроме того, в музее к празднику подготовили поэтическую программу: фрагменты из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» прочтет сотрудник «Михайловского» Виктор Никифоров (1 октября, 16.00, экспозиционное пространство у входа в малый зал).